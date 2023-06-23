3. İzmir Şiir Hatları buluşması şölenle tamamlandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:00

Bir haftadır Kordon, Bostanlı, Karantina Meydanı ve Foça'da yapılan etkinliklerde İzmirliler şiir dinletileri, klasik müzik konserleri, canlı heykel performansları, mim gösterileri, şiir/mask sunumları ve ateş danslarını izleme imkanı buldu. Şiiri ve sanatı alanlara ve sokaklara taşımak amacıyla, toplam yüz yirmi sanatçı, kendi alanlarına ait birbirinden zengin performanslar sundu.

“ŞİİR VE SANAT BU KENTE ÇOK YAKIŞIYOR”

“İnsanlar sanata zaman ayıramıyorlarsa, sanat ve şiir insanlara gider” anlayışından yola çıktıklarını belirten projenin koordinatörü şair ve yazar Namık Kuyumcu “Yıl içinde de kentin önemli merkezlerinde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. İzmir, çok önemli bir Akdeniz kenti. Şiir ve sanat bu kente çok yakışıyor. Geçtiğimiz yıllarda vapurlarda, metro istasyonlarında ve alanlarda yaptığımız etkinlik; bu yıl gelişerek daha çok sahiplenilmiştir. Her yıl İzmir'de yaşayan hemen her şairin yer almasını amaçlayan Buluşma, sanatta ve şiirde popülizm ve kolaycılığın dışında durmaktadır. İyi şiirlerin ve sanat gösterilerinin halkla buluşarak hayata dahil olması önemlidir. Bunu etkinliğimize emek veren katılan şair arkadaşlarımız ve İzmirli sanatseverlerle başarmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

BİR ŞİİR KENDİLERİNDEN, BİR ŞİİR DE USTALARDAN

APİKAM Müdürü Tuğba Kılıçkaya da "Buluşmaya ev sahipliği yapmaktan sevinç duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in açtığı yolda, şairlerle birlikte yürümek İzmir'e çok yakıştı. Şiirin ve sanatın gücünü hep birlikte görmek güzel. Başta Namık Kuyumcu olmak üzere emeği geçen tüm şairleri ve sanatçıları kutluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin son akşamında, şairler Neslihan Yalman, Coşkun Şimşekli, Neval Savak, Erkut Tokman, Mehmet Özceylan, Eylem Te, Tuğçe Yerdelen ve Namık Kuyumcu bir şiir kendilerinden, bir şiir de ustalardan okuyarak buluşmayı renklendirdiler.

Son bölümde çimlerin üstünde sahneye çıkan dans sanatçıları Melek Bilgili ve İris Deniz, şiirli ateş danslarıyla izleyicilere renkli dakikalar yaşattı.