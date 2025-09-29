32’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sona erdı: ‘Nefes alamıyoruz!’

Türkiye’nin en büyük iki film festivalinden biri Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali. Bu yıl 32’nci kez sinemaseverlerle buluşan festival, belediye başkanı ve festival onursal başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun gölgesinde, barış, umut ve özgürlük mesajlarıyla sona erdi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde önceki akşam yapılan ödül töreninin sunuculuğunu Oylum Talu ile Yekta Kopan üstlendi. Gece, koltuğu boş bırakılan tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajıyla başladı.

‘SANATÇI ÖZGÜR OLMALI’

Karalar mesajında, Türkiye’nin hem ekonomik hem de düşünsel yaşam koşullarının gittikçe ağırlaştığını, insanın en temel haklarından birisinin düşünmek, düşündüğünü ifade etmek ve eleştiri yapmak olduğunu, bu hakların günümüzde suç gibi görülmeye başlandığını vurguladı. Karalar, “İnsanlar artık en masum eleştirilerini bile dile getirirken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bu durum sanatı ve sanatçıyı da özgürlüğünden alıkoyuyor. Oysa sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Sanatçı üretirken kendini ifade ederken özgür olmalı ki yaratıcılığına gölge düşmesin” ifadelerini kullandı.

Karalar, çalışmaların devam ettiği Yılmaz Güney Müzesi’ni festival kapsamında açmak istediklerini ancak yetişmediğini belirterek “Özenle çalıştığımız için süreç biraz daha uzadı. Çalışmaları gelip görebilirsiniz. Sanatın ve sanatçının özgür olduğu, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ortamlarda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de şehrin son bir haftada bir sinema şehri haline geldiğini söyledi.

PELİN ESMER RÜZGÂRI

Festivalde Adana seyircisinin de çok ilgi gösterdiği Pelin Esmer’in “O da Bir Şey mi” filmi sekiz ödülle gecenin en çok ödül kazanan filmi oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jürinin büyük ödülü Pelin Esmer’in yönettiği “O Da Bir Şey Mi” filmine gitti. Esmer, en iyi yönetmen seçilerek geceden iki büyük ödülle ayrılırken filmi ayrıca en iyi görüntü yönetmeni (Barbu Balasoiu), en iyi sanat yönetmeni (Elif Taşçıoğlu) ve Adana İzleyici Ödülü’nün de sahibi oldu. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi yılın en iyisi olarak “O Da Bir Şey Mi”yi seçerken Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) de Pelin Esmer’i en iyi yönetmen ilan etti.

Esmer ödüllerini, Zeydan Karalar’a, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Ayşe Barım’a adadı.

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Orhan Eskiköy’ün “Ev” filmine, jüri özel ödülü ise Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”sına verildi. En iyi kadın oyuncu ödülü, “Buradayım, İyiyim” filmindeki performansıyla Bige Önal ve “Perde” filmindeki rolüyle Tülin Özen arasında paylaştırıldı.

En iyi erkek oyuncu ödülü, “Uçan Köfteci”deki rolüyle Nazmi Kırık’a verildi. Yardımcı oyuncu ödülleri “Uçan Köfteci” ile Aslı Işık, “Perde” ile Duygu Karaca ve Bedir Bedir’in oldu.

Bedir Bedir de ödülünü Karalar’a ve tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a ithaf etti. Festivalin genç yeteneklere adanan ödülleri ise “O Da Bir Şey Mi”deki performansıyla Merve Asya Özgür ve “Cinema Jazireh”deki rolüyle Mazlum Sümer’e sunuldu.

En iyi senaryo ödülünü “Perde”nin yazarları Özkan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç kazanırken kurgu dalında “Ev” ile Erhan Örs, müzik dalında “Gündüz Apollon Gece Athena” ile Barış Diri ödüle değer bulundu.

‘YAŞAMAMIZA İZİN VERİN’

Geceyi Yılmaz Güney Ödülü dışında, en iyi edebiyat uyarlaması kategorisinde jüri özel ödülüyle (Selvi adlı kitabıyla) bitiren yönetmen Orhan Eskiköy, ödül konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Eskiköy, “Çok yazmıyorum. Sahneye çıkarsam konuşuyorum ve doğrudan Erdoğan’a sesleniyorum. Nefes alamıyoruz. Lütfen yaşamamıza izin verin. Sanatçılara, siyasetçilere, öğrencilere, yoksullara izin verin. Burası bizim ülkemiz, gidecek başka bir yerimiz yok. Lütfen müsaade edin, bu kısacık ömrümüzde ülkemizde yaşayalım” dedi. Konuşma büyük alkış aldı.

SINEMA TUTKUSU

Festivalin ödül töreninde geçen yılki eleştiriler dikkate alınıp önce kısa ve belgesel filmlerin ödülleri dağıtıldı. Geçen yıl ulusal uzun metraj film yarışmasının kazananları açıklandıktan sonra kısa ve belgesel film ödüllerine geçilince salon boşalmıştı. Festivalin film gösterimleri, Esas 01 Burda Alışveriş Merkezi’ndeki Cinemapink’te yapıldı. Aynı AVM’de geçen yıl ulusal uzun metraj film festivalinin gösterimleri PGM’de yapılmıştı. Devlet Tiyatroları’nın PGM’yi kiralaması ve festival filmlerinin burada gösterilememesi sıkışıklığa neden oldu... Adanalıların sinema tutkusu, iki salona sığdırılamayacak kadar büyük.