33. İstanbul Caz Festivali başlıyor: Kentin dört bir yanını müzik saracak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 33. İstanbul Caz Festivali için geri sayım sona erdi. 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yaklaşık 30 konser ve 200’e yakın sanatçıyı İstanbul’un farklı mekânlarında müzikseverlerle buluşturacak.

Cumhuriyet TV’de yayımlanan Berrin Karadeniz'in hazırlayıp sunduğu Kültür Rotası programına konuk olan Festival Direktörü Harun İzer, bu yıl hazırlanan programın geçen yıla göre daha büyük prodüksiyonlara ve güçlü sahne performanslarına imza atacağını söyledi.

'PROGRAMIN ENERJİSİNİ BÜYÜTTÜK'

İzer, “Geçen yıl daha sakin ve rafine bir programımız vardı. Bu yıl ise daha güçlü orkestralar, daha büyük prodüksiyonlar ve yüksek enerjili konserleri öne çıkardık” sözleriyle festivalin hem cazın köklerine bağlı kaldığını hem de güncel müzik dünyasının dikkat çeken isimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

MARCUS MİLLER'DAN ROBERT PLANT'E EFSANELER FESTİVAL SAHNESİNDE

Festivalin açılışı, 30 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Marcus Miller’ın “WE WANT MILES! The Reunion Tour 2026” konseriyle yapılacak.

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise 2 Temmuz’da Rock tarihinin en etkili isimlerinden Robert Plant’in Saving Grace grubuyla vereceği konser olacak. İzer, “Son yılların İstanbul’daki en önemli konserlerinden biri olacak. Biletler tükenmek üzere” diyerek konsere gösterilen ilgiyi anlattı.

Programda ayrıca Thee Sacred Souls, LA LOM, Grammy ödüllü Arooj Aftab, Joe Lovano, Antonio Faraò, Veronica Swift, Mari Froes, Ayhan Sicimoğlu ve Selen Beytekin de sahne alacak.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA MÜZİK

Bu yıl da festival yalnızca konser salonlarında değil, İstanbul’un farklı noktalarında müzikseverlerle buluşacak.

Esma Sultan Yalısı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, AKM, Salon İKSV ve Harbiye Açık Hava’nın yanı sıra +1’li Gece Gezmesi, Caz Vapuru ve Parklarda Caz etkinlikleri festivalin öne çıkan durakları arasında yer alıyor.

ÜCRETSİZ KONSERLER VE GENÇ CAZCILAR

Harun İzer, festivalin ücretsiz etkinliklerinin önemine de dikkat çekti. 4 ve 5 Temmuz’da gerçekleştirilecek Parklarda Caz konserlerinde Genç Caz+ programından seçilen toplulukların sahne alacağını belirten İzer, çocuk atölyeleri ve festival söyleşileriyle her yaştan izleyiciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ SENEM DİYİCİ'YE

Festival kapsamında verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıl caz sanatçısı Senem Diyici’ye sunulacak.

İzer, ödül haberini paylaştığı telefon görüşmesini “Gerçekten çok duygusal bir konuşmaydı” sözleriyle anlatırken, Diyici’nin ödül nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

CAZ, GASTRONOMİ VE CAZ VAPURU

Festivalin gelenekselleşen Caz Vapuru bu yıl da Boğaz’da müzikseverleri ağırlayacak. Bunun yanı sıra ilk kez düzenlenecek “Cazın Lezzet Hikâyeleri” etkinliğinde caz müziği ile gastronomi aynı sofrada buluşacak.

13 gün sürecek festival, cazın yanı sıra soul, funk, rock ve dünya müziğini İstanbul’un tarihi mekânlarında buluşturarak yaz sezonunun en kapsamlı kültür-sanat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.