34. Ankara Film Festivali, sinemaseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:44

Sinema tutkunlarının merakla beklediği 34. Ankara Film Festivali, 2-10 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sinemaları’nda sinemaseverlerle buluşuyor. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından desteklenen festival, bu yıl da zengin ve çeşitli bir program sunuyor.

Festivalin açılış töreni 2 Kasım’da yapılacak ve farklı alanlarda emek veren isimlere Onur Ödülleri takdim edilecek. Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Nur Sürer’e, Sanat Çınarı Ödülü ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz’a, Kitle İletişim Ödülü ise müzisyen Cahit Berkay’a verilecek. Ayrıca, festival tarafından ikinci kez verilecek Vakıf Özel Ödülü ise Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Merve Dizdar ile yapımcı, yazar ve yönetmen Burak Çevik’e takdim edilecek.

Festivalin biletleri www.biletinial.com üzerinden ve Kızılay Büyülü Fener Sineması gişelerinde satışa sunuluyor. Bilet fiyatları TAM 110 TL, ÖĞRENCİ 90 TL olarak belirlendi. Festival İzlencesi ve katalog?https://filmfestankara.org.tr/gosterim-cizelgesi

ulaşabilirsiniz.

Festivalde yer alan filmler arasında Ustalardan bölümü dikkat çekiyor. Bu bölümde Almanya, Japonya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden artık kültleşen ve bu sene yeni filmleri ile festivallere damgasını vuran yönetmenlerin filmleri Ankara seyircisiyle buluşacak. Bunlar arasında Werner Herzog’un ateşli bir aşk hikayesi anlattığı Salt and Fire, Hirokazu Koreeda’nın aile dramına odaklandığı After the Storm ve Ken Loach’un sosyal gerçekçiliğiyle tanınan I, Daniel Blake gibi filmler yer alıyor.

Festivalde gençler için de bir bölüm yer alıyor. AB Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla hazırlanan bu bölümde Avrupa Birliği ülkelerinden seçilen gençlik filmleri gösterilecek. Bu filmler arasında Fransa yapımı The Class, İsveç yapımı We Are the Best! ve İspanya yapımı Living is Easy with Eyes Closed gibi ödüllü ve beğeni toplayan filmler bulunuyor.

34. Ankara Film Festivali, sinema sanatına katkıda bulunan isimleri onurlandırırken, sinemaseverlere de unutulmaz bir film deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Festival programındaki tüm filmleri izlemek isteyenler için acele etmelerini tavsiye ederiz!