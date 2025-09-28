4.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Alan Kadıköy’de başlıyor

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin açılış gününde hem kısa filmler hem de uzun metraj yapımlar seyirciyle buluşacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise sektör profesyonelleri, yönetmenler ve yaratıcı isimler festivalin ruhunu zenginleştiren söyleşilerde bir araya gelecek.

Festival perdesi ise kısa film seçkisiyle açılıyor. Saat 16.00’da “The Passage”, “Doesn’t Matter”, “Blue Rabbit”, “The Consultant” ve yarışma dışı gösterim olarak “Wayne's Legacy Unleashed: The Flash's Ring” filmleri izleyiciyle buluşacak. Aynı saatte gerçekleşecek “Dijital Teknolojiler & Yaratıcılık” söyleşisinde Murat Fırat ve Devrim Kunter, Atilla Erkmen moderatörlüğünde sinemada dijitalleşmenin yaratıcılıkla kesişim noktalarını tartışacak.

Kısa filmlerin ardından uzun metraj sahneye çıkıyor: Film seçkisinde yer alan “Tehlikeli Bölge” 17.00’de sinemaseverler ile buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmenleri Ramazan Ekmekçi ve Serkan Semiz, Gizem Ertürk moderatörlüğünde seyirciyle buluşarak film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı saatte düzenlenecek “AI & Sinema” söyleşisinde ise Deniz Türkeri ve Amon Blaze, Filiz Dağ moderatörlüğünde yapay zekânın sinema üzerindeki etkilerini ele alacak.

‘ÖZGÜN ANLATIMLAR HEYECANLANDIRICI’

Festivalin ikinci kısa film seçkisi “Kısalar II (AI)”, saat 18:30’da gösterilecek. Seçkide; “The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman”, “Stuck At The Spaceport”, “The Last of Them”, “The Christmas Operation” ve yarışma dışı “Dreamt by Another” filmleri yer alıyor. AI Kısa Film Jürisi Deniz Türkeri, seçki hakkında “Bu yılki seçkimiz, türün farklı damarlarını başarıyla temsil eden yaratıcı yapımlardan oluşuyor. Stuck at the Spaceport, The Passage, Blue Rabbit, The Consultant, Doesn’t Matter, The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman, The Last of Them ve The Christmas Operation filmleri; özgün anlatımları ve teknikleriyle bizleri heyecanlandırdı. Tüm filmleri eşit bir özenle değerlendiriyor, her birinin ayrı katkısını önemsiyoruz. İlk kez yer verdiğimiz Best AI Short kategorisi, çeşitlilik ve yaratıcılık açısından yeni ufuklar açtı. Yapay zekâ temalı kısa filmler, önümüzdeki yıllarda daha da fazla yapım göreceğimizin işaretini veriyor. Festivalimizin seçim süreci, değerli jüri üyelerimiz ve ekiplerinin aylar öncesinden

belirlenen kriterlere göre titizlikle yürüttüğü adil bir değerlendirme ile şekilleniyor” dedi.

GÜNÜN KAPANIŞINDA “POST TRUTH”

İlk günün son bölümünde ise saat 19.30’da “Post Truth” filmi seyirciyle buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Alkan Avcıoğlu, moderatör İren Dicle Aytaç eşliğinde film üzerine bir söyleşi yapacak.

4.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Alan Kadıköy ve Biletinial Torun Center Sinemaları’nda düzenlenecek ve beş gün boyunca gösterimler, paneller ve özel etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak.

Festival ile ilgili detaylı bilgi için https://us3f.com adresi ve festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.