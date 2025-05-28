48 Emmy adaylığı almıştı: Hacks dizisine 5. sezon onayı!

Max platformunda yayınlanan ve toplamda 48 Emmy adaylığı bulunan komedi dizisi Hacks, 5. sezon onayını resmen aldı. Yarın yayımlanacak 4. sezon finali öncesinde duyurulan gelişme, dizinin başarısının devam edeceğinin sinyalini verdi. Üçüncü sezonuyla En İyi Komedi Dizisi dalında Emmy ödülünü kazanan yapım, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Hacks’in 4. sezonu, Max platformunda ABD’de en çok izlenen ilk 5 yapım arasında yer alırken, dünya genelinde ise ilk 10’da kendine yer buluyor. Max yetkilileri, 4. sezonun izlenme rakamlarında şimdiye kadarki en iyi performansı sergilediğini belirtti.

ÜNLÜ KADRO VE YAPIM EKİBİ

Başrollerini 6 Emmy ödüllü Jean Smart ve Hannah Einbinder’ın paylaştığı Hacks, Paul W. Downs, Lucia Aniello ve Jen Statsky tarafından yaratıldı. Yapım, Paulilu ve First Thought Productions şirketleri tarafından yürütülüyor. 4. sezonda Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato ve Rose Abdoo gibi isimler kadroya katıldı. Ayrıca Dan Bucatinsky, Helen Hunt, Tony Goldwyn ve Kaitlin Olson gibi ünlü oyuncular da sezon boyunca yer aldı.





YENİ SEZONDA YENİ YÜZLER

5. sezonda Emmy ödüllü Julianne Nicholson ve son dönemde korku filmi Heart Eyes’da rol alan Michaela Watkins gibi isimler kadroya dahil oldu.

DİZİ KONUSU VE BAŞARILARI

Hacks, 4 Altın Küre ödüllü bir yapım olarak, efsanevi komedyen Deborah Vance ile genç ve hırslı senarist Ava Daniels arasındaki inişli çıkışlı ilişkiyi anlatıyor. 10 Nisan’da başlayan 4. sezonda, Deborah’nın saygın bir gece şovu sunucusu olma yolundaki çabaları ve Ava’nın geri aldığı başyazarlık görevini şantaj yoluyla geri almaya çalışması hikayenin merkezinde yer alıyor.

UNIVERSAL TV BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Universal TV Başkanı Erin Underhill, dizinin giderek daha cesur ve etkileyici bir hal aldığını belirterek, “Jen, Paul, Lucia, harika oyuncu kadromuz, ekibimiz ve Max’teki iş ortaklarımızla birlikte bu kahkahaları sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.