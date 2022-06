50. İstanbul Müzik Festivali kuş sesleriyle bitti

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Nasıl bir konser, nasıl bir geceydi heyecanla beklenen, tam da festivalin son gecesine layık. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü çarşamba akşamı AKM’deki konser öncesinde şef ve besteci Tan Dun’a sunuldu. Tan Dun, ülkesi Çin’den İstanbul’a, ABD üzerinden bir hafta önce gelmiş ve jetlag demeden orkestrayla çalışmaya başlamış. Gecenin programında iki önemli olay vardı, biri Tan Dun’un, İstanbul Müzik Festivali ve Borusan Sanat'ın ortak siparişi olan ve geçen yıl kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası tarafından dünya prömiyeri yapılan İkili Konçerto isimli eseri, aynı solistlerle bu kez Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirilmesi. İkincisi ise yine Tan Dun’un Passacaglia: Secret of Wind and Birds isimli eserinin seslendirilmesinde dinleyicilere de bir görev düşmesi; cep telefonlarımıza yüklediğimiz kuş sesleriyle orkestraya eşlik ettik; bu interaktif katılım hepimizi hem heyecanlandırdı, hem eğlendirdi.

Orkestranın kuş, rüzgâr ve okyanus seslerini taklit ederek dijital bir orman hissi uyandırdığı bu esere orkestra üyeleri de kuş sesleri çalarak katıldı. Konserin son parçası Igor Stravinsky’nin Ateş Kuşu Süiti hepimizi deyim yerindeyse mest etti! Yaşam Boyu Onur Ödülü sunulan Tan Dun, UNESCO Küresel İyi Niyet Elçisi, klasik müzik, multimedya performansı ve Doğu ve Batı geleneklerini birleştiren tarzıyla dünyaca tanınan ve bir çok ödülü olan bir sanatçı. Tan Dun’u İstanbul’da dinlemek büyük bir şanstı. Şimdi sırada Caz Festivali var. Yaşasın müzik, yaşasın sanat!