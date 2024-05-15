52. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

52. İstanbul Müzik Festivali ilk haftasında, yetenekli genç piyanist İlyun Bürkev, keman virtüözü Kristóf Baráti, Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İtalyan Mantova Oda Orkestrası gibi klasik müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Festivalin 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda yapılacak ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri etkinliğinde ise Hollandalı acapella korosu MAZE Voices sahnede olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:54
52. İstanbul Müzik Festivali başlıyor
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

52. İstanbul Müzik Festivali’nin 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin en genç yeteneklerinden, piyanist İlyun Bürkev’e eşlik edecek.

Açılış haftasında ayrıca kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile 22 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde buluşacak.

Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik 24 Mayıs’ta Babylon’da; festivalin en sevilen projelerinden ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri ise 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenecek.

12 Haziran’a kadar 17 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabiliyor.

Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ise festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek.


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