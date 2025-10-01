6. CraftIstanbul – Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı açılıyor

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. CraftIstanbul – Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, 2–5 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde ziyaretçileriyle buluşacak. Fuar, dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını bir araya getiriyor. El sanatları üreticileri, ustalar, sanatçılar, tasarımcılar, yayıncılar ve kurum temsilcileri aynı çatı altında yer alacak. Yaklaşık 150 atölye ve konferansın yanı sıra 16 ayrı oturumdan oluşacak fuarın açılış töreni, saat 18:00’de gerçekleştirilecek açılış konuşmaları ve ödül töreniyle başlayacak. Açılış töreninin hemen ardından, saat 18:30’da Enstitü İstanbul İSMEK tarafından sunulacak “Şile Bezi Özel Defilesi” sahnelenecek. Defilede, geleneksel el sanatları çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanarak izleyiciyle buluşacak.