60 ülkede izlenme rekorları kıran dünya fenomeni dizi 'Cevher' adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor!

Dünya genelinde yayınlandığı her ülkede büyük ses getiren ve küresel bir fenomene dönüşen Fransız yapımı “High Intellectual Potential” (Yüksek Entelektüel Potansiyel) dizisi, Türkiye'ye uyarlanıyor.

Televizyon kulislerini hareketlendiren bu iddialı yerli uyarlamanın arkasında ise başarılı projelere imza atan Öner Arslanel ve Fabrika Yapım bulunuyor.

DÜNYAYI KASIP KAVURAN HİKAYE: 60 ÜLKEDE ZİRVEDE!

Fransa'da yayına girdiği ilk andan itibaren bir ekran fenomenine dönüşen “High Intellectual Potential”, sınırları aşarak yaklaşık 60 ülkede "en çok izlenen yapımlar" listesinde zirveye yerleşti. Dizinin küresel başarısı bununla da sınırlı kalmadı; geçtiğimiz dönemde hayata geçirilen Amerika uyarlaması “High Potential”, son 10 yıl içerisinde Amerikan ana akım televizyon kanallarında yayınlanan tüm diziler arasında en yüksek reyting başarısına ulaşarak kırılması güç bir rekor elde etti.

TÜRKİYE UYARLAMASI "CEVHER" OLACAK

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan bu güçlü prodüksiyon, Türk izleyicisinin karşısına “Cevher” ismiyle çıkacak. Kreatif yapımcılığını Salih Fahlıoğulları‘nın üstlendiği dizinin senaryosunu ise güçlü kalem Burcu Yılmaz kaleme alıyor.

Dizi; sıra dışı bir zekaya ve algıya sahip bir kadının varoluş mücadelesini, polisiye ve komedi unsurlarını harmanlayan oldukça farklı, dinamik bir anlatım diliyle ekranlara taşıyacak.

BAŞROL İÇİN GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

Önümüzdeki günlerde hazırlık çalışmalarına ve masa başı mesaisine hız verilmesi planlanan projede, cast (oyuncu seçimi) yönetimi için düğmeye basıldı. Edinilen bilgilere göre, dizinin yönetmen koltuğu ve oyuncu kadrosu için ilk resmi görüşmeler bu hafta itibarıyla başlıyor.

Orijinal versiyonunda zekası ve öngörüleriyle herkesi kendine hayran bırakan o sıra dışı başrol kadın karakterine Türkiye’de hangi ünlü oyuncunun hayat vereceği ise şimdiden televizyon dünyasında ve sosyal medyada büyük bir merak dalgası yaratmış durumda.