68. Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor
Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 68. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’na başvurular başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on (10) nüshayı, 28 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.
Başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık bir kısa liste 15 Nisan Cuma tarihinde duyurulacak, nihai sonuç mayıs ayı içinde açıklanacak. Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurulu, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin Celal ve Beşir Özmen’den oluşuyor.
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