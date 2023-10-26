72 sayfalık Cumhuriyet Kitap İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 00:01

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:32

YAŞASIN CUMHURİYET!

“Atatürk, geçmişle gelecek arasında, değiştirilmesi gerekenle değişik düzen arasındaki geçişi başarı ile temsil edebilmiştir. Atatürk’e ‘Büyük’ sıfatını vermemiz bu tarihsel davranışının anlamıdır. Yıldırım hızı ile değişen olaylar ve gelişen akımlar ortasında, o her sözü ve tutumu ile her zaman devrimci ve gerçekçi kalmasını bilmiştir. Atatürkçülüğün temel ve değişmez çizgileri de bu suretle ortaya çıkar.”

Mütareke dönemi ve sonrasında bir milletin uyanışı Müdafaa-ı Hukuk Ruhu’nun ortaya çıkışını, Milli Mücadele döneminde neredeyse Anadolu ve Trakya’nın her yerinde yanan çoban ateşlerini değerlendirmiş, Ankara’dan dünyaya, dünyadan da Ankara’ya bakışı siyaset bilimi ustalığıyla kaleme almış, Atatürk’ün Doğu ile Batı arasındaki birleştirici gücünü de tam bu noktada ortaya koymuş Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Atatürk ve sarsılmaz devrim iradesi hakkında yıllar önce bunları söylemişti. Bugün ve yarın da yinelenecek, anımsanacak sözlerine katılmamak olanaksız.

Az kaldı; sadece birkaç gün sonra İstiklâl mücadelemizin, varoluş mücadelemizin, ilanıyla taçlandığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü. Dile kolay, tam bir asır! 100. yılını gururla yaşadığımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tam bağımsız, çağdaş ve uygar bir toplum yaratmaya, Aydınlanma felsefesinin ışığında adanan Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyet Kitap Dergi olarak bizler, aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın, Atatürk’ün gazetesi, ilk sayısı 7 Mayıs 1924 tarihinde yayımlanan Cumhuriyet gazetesinin emekçileri; sayfa tasarımcımız Bahadır Aktaş, Baskı Yayın Koordinatörümüz Hasan Hüseyin Eren, Reklam Genel Müdürümüz Esra Bozok’un yönetimindeki reklam-ilan servisinden arkadaşlarımız, Ali Eren’in yönetimindeki düzeltme servisinden arkadaşlarımızla birlikte 28 Ekim Cumartesi günü başlayacak Tüyap 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayımızı usta yazarların kaleminden incelemeler, söyleşiler, tanıtımlarla dopdolu 100. yıla özgü bir tematik içinde tüm bu duygular ve iradeyle hazırladık.

Yaşasın Cumhuriyet!

İyi okumalar....

Gamze Akdemir