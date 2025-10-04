80. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi adına gazetemizin her yıl verdiği Yunus Nadi Ödül Töreni’nin 80’incisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Muğla’da yapılacak.

Ödül töreni bugün saat 14.30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde düzenlenecek.

Seçici kurul, toplam 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü. Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu:

“Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “sosyal bilimler araştırması” dalında Turan Akıncı, Cemil Baskın, “karikatür” dalında Nuhsal Işın, “şiir” dalında Nilay Özer.