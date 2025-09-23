Ressam ve Cumhuriyet Kitapları yazarlarından A. Celal Binzet, yeni kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. "Şimdi Orada" başlıklı sergi, 1 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında Ankara'daki Sevgi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılış kokteyli, 1 Ekim saat 18.00'de Sevgi Sanat Galerisi'nde yapılacak.
A. Celal Binzet'ten 'Şimdi Orada' sergisi
23.09.2025 13:23:00
Cumhuriyet/Ankara
