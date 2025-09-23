Cumhuriyet Gazetesi Logo
A. Celal Binzet'ten 'Şimdi Orada' sergisi

23.09.2025 13:23:00
Cumhuriyet/Ankara
Ressam ve Cumhuriyet Kitapları yazarlarından A. Celal Binzet, yeni kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Ressam ve Cumhuriyet Kitapları yazarlarından A. Celal Binzet, yeni kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. "Şimdi Orada" başlıklı sergi, 1 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında Ankara'daki Sevgi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılış kokteyli, 1 Ekim saat 18.00'de Sevgi Sanat Galerisi'nde yapılacak.

