Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki “Folia” Sergisi

Türkiye ve yurt dışındaki kurum, sanatçı ve koleksiyonerlerden ödünç alınan yapıtların yanı sıra bu bağlamda üretilen eserleri bir araya getiren kapsamlı sergi, 21 Eylül 2025 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç 11.00 - 19.00 saatleri arasında sanatseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

Sergi, Latince “folia” kelimesinin bir yandan ağaç yapraklarına, dolayısıyla da botaniğe ve doğaya, diğer yandan da çılgınlığa ve aşırılığa gönderme yapan ikili anlamından yola çıkıyor.

Abdülmecid Efendi Köşkü’nün mimari yapısıyla ve tarihiyle ilişkilenen bu büyülü dünya, ziyaretçileri hayalle gerçeğin, yerle göğün, tuhaf ile tanıdığın, küçük ile devâsa olanın kesiştiği bir alana davet ediyor. Eserler, doğadaki süreçleri farklı malzemeler ve mecralar aracılığıyla yorumluyor.

Yüze yakın sanatçıyı ve üç yüzü aşkın yapıtı kapsayan sergi, Japonya’dan Güney Afrika’ya kadar farklı coğrafyalardan ve 19. yüzyıldan bu yana tarihin farklı dönemlerinden sanat eserlerini popüler kültür, botanik bilimi ve zanaatla ilişkilenen nesnelerle buluşturuyor.