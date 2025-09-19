Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025
Adana Çağdaş Sanat Fuarı sanat dünyasını buluşturuyor!

Adana, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarıyla kültür ve sanat alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Adana Çağdaş Sanat Fuarı, 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Fuar, 24 Eylül saat 18.00’de gerçekleşecek özel VIP açılışıyla kapılarını açacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen galerilerin katılımıyla düzenlenecek olan fuar, çağdaş sanatı geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

MSR Fuarcılık tarafından organize edilen ve koordinatörlüğünü sanat eğitimcisi ve ressam Selmani Baki Kocaispir’in üstlendiği ARTCONCEPT, ilk yılında 62 katılımcı firmayı ağırlayacak. Bu firmalar arasında çoğunluğu galeri olmak üzere, sanat malzemeleri üreticileri, sanat inisiyatifleri, koleksiyoner stantları ve müzeler de yer alıyor.

Fuar, yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesinde; sanatın farklı alanlarını, aktörlerini ve izleyicilerini bir araya getiren bir buluşma ve etkileşim platformu olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, güncel sanatı yakından takip edebilecek, yeni sanatçılar keşfedebilecek ve koleksiyonlarına değerli eserler katma imkânı bulacaklar.

