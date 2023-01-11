Adana'da “Bir Evren: Yaşar Kemal’in Çukurovası” paneli ile başladı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Etkinlikler dün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “Bir Evren: Yaşar Kemal’in Çukurovası” paneliyle başladı. Etkinliğin açılış konuşmaları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli tarafından yapıldı.

"ODAĞIMIZ GENÇLER"

Başkan Zeydan Karalar konuşmasında şunlara değindi. “Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak ne söylesek hep eksik kalacak biliyoruz. Ancak onun adına yakışan tüm çalışmaları elimizden geldiğince destekliyoruz, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte yıllardır yürüttüğümüz değerli projeler bu bakış açısının ürünü. Bu projelerimizde gençlerimiz hep odak noktamız oldu. Yaşar Kemal’in bu coğrafyadaki izi gençlerimizin zengin kültürel geçmişimizle buluşmasında hep rehberimiz oldu. Onurumuz, gururumuz, bin bir çiçekli bahçemiz Yaşar Kemal’i bir kez daha saygıyla anıyorum.”

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir süredir Zeydan Başkan öncülüğünde, Altın Koza ile birlikte Yaşar Kemal Günleri yapıyoruz. Bu günler anma değil aslında. Yaşar Kemal’in yapıtlarından yola çıkarak, gençlerimizle birlikte yaşamımızı zenginleştiren, güçlendiren, ufkumuzu tüm dünyaya açan zevkli keşif süreçleri... Bu yıl kitabımız Binboğalar Efsanesi. ‘Sesleriyle Renkleriyle Çukurovamız’ başlığını taşıyan atölyelerimizde yürütülecek çalışmalarla gençlerimizin kendi yörelerinin kaybolmaya yüz tutan renklerine, seslerine farkındalık yaratmak. Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi de böyle bir çalışma için uygun bir çıkış noktası.”

Prof. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz’un moderatörlüğünde yapılan panelde yazar Metin Turan, müzisyen Feryal Öney ve yazar Mahmut Temizyürek Yaşar Kemal edebiyatını; toplum belleği, toplum vicdanı, öncü bir doğa kavrayışı, katmanlı insan ve toplum gerçeği gibi pek çok yönüyle kendi pencerelerinden değerlendirdiler. Panel konuşmacıları 9 Ocak’ta Anavarza ve Hemite’ye düzenlenen bir geziye de katıldılar.

TANITIM TOPLANTISI BUGÜN

“Sesleriyle, Renkleriyle Çukurova” projesine katılacak öğretmenler bugün Prof. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz ile buluşarak ortak bir yol haritası belirleyecekler. Atölyelerin çalışma anlayışı öğrencileri rekabete yönelmeden çevrelerine, doğaya yeniden bakarak, bölgelerini daha iyi tanımaya özenerek yaratıcılıklarını ifade etme olanağı sağlamayı amaçlıyor. Resim, fotoğraf, kısa film ve drama üzerine yapılacak atölyeler öğrencilere bir edebi eserden yola çıkarak gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı bir sanat diliyle aktarmalarına yardımcı olacak.

