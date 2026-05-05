ADK 90. Yılını CSO Ada Ankara'da kutlayacak

Klasik müziğin güçlü eserlerinden Türk bestecilerine, operadan tiyatroya, baleden caz müziğe uzanan büyük bir sanat buluşmasının sanat danışmanlığını usta yönetmen Yücel Erten üstlenirken; Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Konservatuvarı koroları ve mezun sanatçılar “90. Yıl Senfoni Orkestrası ve Korosu”nu orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen yönetecek.







Sunuculuğunu mezunlarımız Ezgi Şenler ve Serkan Melikoğlu’nun üstleneceği gecede; mezunlar, akademisyenler ve yüzlerce öğrenci aynı mirasın etrafında bir araya gelecek. Bu özel akşamda 50. Yıl Mezunları Plaket Töreni ve CSO ana fuaye alanında Müzik Bilimleri Bölümü poster sunumu da gerçekleşecek.