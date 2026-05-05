ADK 90. Yılını CSO Ada Ankara'da kutlayacak

5.05.2026 17:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Türkiye’nin sanat hafızasına dönüşen, binlerce sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 90. yaşını 6 Mayıs Çarşamba akşamı 19.00’da CSO Ada Ankara’da, Ankara Devlet Konservatuvarının tüm renklerini aynı sahnede buluşturacak “Dün Bugün ve Daima” başlıklı görkemli sanat buluşmasıyla kutlayacak.

Klasik müziğin güçlü eserlerinden Türk bestecilerine, operadan tiyatroya, baleden caz müziğe uzanan büyük bir sanat buluşmasının sanat danışmanlığını usta yönetmen Yücel Erten üstlenirken; Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Konservatuvarı koroları ve mezun sanatçılar “90. Yıl Senfoni Orkestrası ve Korosu”nu orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen yönetecek.

Sunuculuğunu mezunlarımız Ezgi Şenler ve Serkan Melikoğlu’nun üstleneceği gecede; mezunlar, akademisyenler ve yüzlerce öğrenci aynı mirasın etrafında bir araya gelecek. Bu özel akşamda 50. Yıl Mezunları Plaket Töreni ve CSO ana fuaye alanında Müzik Bilimleri Bölümü poster sunumu da gerçekleşecek.

