ADOB’dan yılın son tango konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), yılın son tango konseri “Aspendos Ensemble” ile tutkuyu, ritmi ve dansın büyüsünü 6 Aralık saat 20.00’de sahneye taşıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yapılacak temsilde, soprano Nurdan Küçükekmekçi solist olarak sahnede olacak.

Konserde yerli ve yabancı tango eserleri, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, kontrabas sanatçısı Aslı Yetişener ve piyanist Onur Altıparmak tarafından seslendirilecek. Sanatçılara Antalya Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları Selin İnan, Müge Öğüt Derya Tokgöz ve Tolga Burçak eşlik edecek.