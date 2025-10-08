Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 16 dalda verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, yeni tasarımıyla, 6 Ekim akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu genç oyuncular Sena Başdoğan ve Yunus Eski’nin üstlendiği törende Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü Metin Deniz, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü 9/8’lik Kıyamet isimli oyunuyla Şamil Yılmaz, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Afife isimli oyunla Tiyatro Afife&Zorlu PSM ve Yapı Kredi Özel Ödülü’nü Mehmet Birkiye aldılar.

Ödülünü gazetemizin yazarı Dikmen Gürün’ün elinden alan Metin Deniz ise ödülünü tiyatro teknik ekipleri adına aldı. Bu sezon yönetmelik kriterlerine uygun olarak izlenen 199 oyun arasından yazarımız Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ortak yapımı olan Medea Material, “yılın en başarılı oyunu”, “yılın en başarı yönetmeni”, “yılın en başarılı kadın oyuncusu (Sükün Işıtan)”, “yılın en başarılı sahne tasarımı (Murat Gülmez)”, “yılın en başarılı ışık tasarımı (Yakup Çartık)”olmak üzere beş dalda ödül aldı. Bu sezon ADT’de sahneye koyduğu Faust oyununun provaları sırasında geçirdiği kaza nedeniyle törene katılamayan Mesci, yolladığı mesajla 60. sanat yılında bu ödüle değer görüldüğü için jüriye çok teşekkür ederek “Dünyamızın geçtiği şu karanlık günlerde ışık, biraz daha ışık diyorum” ifadelerine yer verdi.

Afife oyununun ödülünü 84 kişilik oyuncu kadrosu adına Haldun Dormen’in elinden Demet Evgâr aldı. Dormen, “Afife hayatımda çok önem verdiğim bir olay ve onu bugüne yaşattığın için, bu akşam burada olduğum için çok ama çok mutluyum” diyerek sanatçıyı kutladı, salonu selamladı.

“Yılın en başarılı erkek oyuncusu” Oğulcan Arman Uslu-9/8’lik Kıyamet; “yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu” Deniz Danışoğlu -BFF; “yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu” Tekin Ezgütekin-Dublörün Dilemması”; “yılın en başarılı hareket düzeni (koreografisi)” İlyas Odman-Khora”; “yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı” Mine Nur Şen-Yıldız” oldu. İBBŞT yapımı Ağrı Dağı Efsanesi oyunu ise, “yılın en başarılı giysi tasarımı, Candan Seda Balaban” ve “yılın en başarılı sahne müziği, Oğuzhan Balcı” ödüllerine değer görüldü. Balaban oyunun yazarı Yaşar Kemal’in doğum gününde bu ödülü almaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Otuz üç kişilik jüri adına konuşan başkan Aslı Yılmaz, “Türk tiyatrosunun ayrılmaz parçası olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu performansların yaratıcılarının emeğini alkışladığımız, sanatçılarımızın ve sanatseverlerin tutkusunu paylaştığımız için hem mutlu hem de gururluyuz” diye konuştu.

TAMER KARADAĞLI'YA PROTESTO

“En iyi kadın oyuncu” ödülü alan Sükun Işıtan’ın ödül konuşmasında; “Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” demesi üzerine salondaki pek çok sanatçı ve izleyici hem Işıtan’ı hem de Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya yuhalama ve ıslık sesleriyle tepki gösterdi. Aynı anda bir grup öğrenci, “Özgür Filistin” yazılı pankart açarak sahne önünde protesto gerçekleştirdi. Öğrencilerin eylemi salondaki birçok kişi tarafından alkışlarla desteklendi, ancak güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldılar.