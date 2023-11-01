Ağıt Uğur Uludağ'dan 'Halüsinasyon' sergisi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:11

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:11

Eskişehir’de üretimlerine devam eden, 1989 Osmaniye doğumlu sanatçı Ağıt Uğur Uludağ, 3 Kasım'da Mira Koldaş Sanat Galerisi’nde “Halüsinasyon” başlıklı 7. Kişisel Resim Sergisi’ni açıyor. Sergide, sanatçının son dönem çalışmalarından oluşan 20 adet yağlıboya resim yer alıyor.

Ağıt Uğur Uludağ, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü 2013 yılında birincilikle bitirmiş, 2021 yılında da Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Günümüze kadar 80’den fazla karma sergi, onlarca fuar ve sanat çalıştayına katılmış, 6 Kişisel Resim Sergisi açmıştır. Ayrıca Youtube’de “Sanat Ne Anlatır” isimli kanalda sanat eserlerinin analizlerini de yapmaktadır.

Sanatçının resimleri, Romantizm etkisinde yarattığı ambiyanslara Sürrealist nüanslar eklemektedir. Konu olarak modern insanın bilinçaltını ve çıkmazlarını üstü örtük bir biçimde ele almaktadır. Resimlerinde belirgin olarak öne çıkan koyu turkuaz tonlar, resimlere mistik bir hava da kazandırmaktadır.

“Halüsinasyon” sergisi, sanatçının gerçeklik ile hayal arasındaki sınırı sorguladığı ve izleyiciyi bu sınırın ötesine davet ettiği bir serüven sunuyor. Sergideki resimler, sanatçının kendi halüsinasyonlarından yola çıkarak yarattığı fantastik dünyaları gözler önüne seriyor. Bu dünyalarda, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve nesneler arasında beklenmedik ilişkiler kuruluyor. Sanatçı, izleyiciyi bu ilişkilerin anlamını keşfetmeye ve kendi halüsinasyonlarını yaratmaya teşvik ediyor.

Sergi, 1 Kasım - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında Mira Koldaş Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.