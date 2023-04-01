Ahmet Fuzuli Bulut'tan 'Zara'dan Nara'ya'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 00:04

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 00:04

Ahmet Fuzuli Bulut, Zara’dan Nara’ya: Kıskandığım Anadolu, Özlediğim Japonya (Gita Yayınları) adlı kitabında, Sivas’ın Zara ilçesinde başlayan bir yaşamın Japonya’nın ilk başkenti Nara’ya kadar uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Yazar bu yolculuğunda, Anadolu’nun sıradan bir kasabasında bir çocuğun kaderini değiştiren etmenlerin neler olabileceğini ve insan ilişkilerinin henüz bozulmadığı bir dönemde temiz duygularla yüklü kasaba halkının yardımlaşma ruhunu yansıtırken, özgür ve dogmalardan uzak eğitimle yetiştirilen çocukların nasıl başarılı olabileceklerini ve mutlaka iyi bir noktaya gelebileceklerini vurguluyor.

Kısa bir otobiyografi ile başlayan ve daha çok Bulut'un profesyonel turist rehberliği mesleğindeki anılarıyla süren kitap okuyucuları Fransa’dan Japonya’ya, Kars’tan Bandırma’ya, Karadeniz sahillerinden İpek Yolu’na kadar farklı coğrafyalarda bir serüvene davet ediyor.

Ağırlıklı olarak Japonya’yı ve Japon kültürünü işleyen yazar kitapta sık sık rehberin birincil görevinin gezginlere kayıtsız şartsız hizmet etmek gerçeğini vurguluyor ve özellikle Japonlarla çalışmanın ayrı bir dikkat ve özen gerektirdiğini dile getiriyor.

46 yıllık meslek yaşamında yaptığı hataları da samimi bir şekilde dile getirerek genç meslektaşlarına da rehberlik eden Ahmet Fuzuli Bulut, aynı zamanda Türkiye - Japonya arasında tarihte yaşanmış bazı önemli olayları, Atatürk’ün Japonya’ya olan ilgisini, tam bağımsız Türkiye’nin 30’lu yıllarda Japonların gözünde ne kadar önemli bir ülke olarak görüldüğünü de ortaya koyuyor.

Zara’dan Nara’ya: Kıskandığım Anadolu, Özlediğim Japonya / Ahmet Fuzuli Bulut / Gita Yayınları / 423 s. / 2022.