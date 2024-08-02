Akçaabat Belediyesi 11. Uluslararası Resim Çalıştayı Başlıyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:07

Akçaabat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Resim Çalıştayı, 5-12 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Akçaabatlı sanatçı Ekrem Kutlu'nun üstlendiği çalıştay, bölgenin en uzun soluklu resim etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Bu yılki çalıştayda, Güney Kore'den Clemens Beungkun Sou, ABD'den Pooneh Jafarinejad, Rusya'dan Aljona Shapovalova, Kazakistan'dan Yelena Iokton, Letonya'dan Nugzar Paksadze ve Jelena Kaftailova, Gürcistan'dan Malkhaz Kochalidze gibi uluslararası sanatçılar yer alacak. Türkiye'yi ise Ordu'dan Orhan Zafer, Ankara'dan Efgan Beyaz, Eskişehir'den Tamer Bilgiç, Trabzon'dan Nuray Atmaca, Ahmet Türe, Serdar Yılmaz, Raif Kalyoncu ve Seda Liman Turan temsil edecek.

Çalıştay boyunca çocuklar için akrilik boya, suluboya ve heykel atölyeleri düzenlenecek. Bu etkinlikler, genç yeteneklerin sanata olan ilgisini artırmayı ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Akçaabat Belediyesi'nin amacı, çalıştay süresince ortaya çıkan eserlerle bir Akçaabat Resim Müzesi kurmak. Böylece, bu sanatsal miras geleceğe taşınacak ve bölgenin kültürel zenginliği korunacak.

Sanat ve kültürün bir araya geleceği bu önemli etkinliğe tüm sanatseverler davetlidir.