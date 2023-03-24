Alfred Hitchcock'un kült filmi 65 yıl sonra yeniden çekilecek!
Hitchcock’un 1958 yapımı 'Vertigo' filmi yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde bu kez Robert Downey Jr. yer alacak.
Usta yönetmen Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.
Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı John Ferguson karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr. canlandıracak. Oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.
SENARYO KNİGHT'A EMANET!
Kayıp Rıhtım'ın Guardian'dan aktardığına göre, yeniden beyaz perdeye uyarlanacak filmin senaryosu Steven Knight’a emanet edildi.
Yakın zaman önce David Lindelof ve Justin Britt-Gibson’ın ayrılışıyla Star Wars evrenine dahil olan Knight, BBC’nin drama dizisi 'Peaky Blinders'ın da yazarlığını üstlenmişti.
DOLLY ZOOM EFEKTİNİN İLK KULLANILDIĞI FİLM
Öte yandan Vertigo filmi, dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutuyor.
American Film Enstitüsü 2007 yılında yaptığı listede, En İyi 10 Film kategorisinde Hitchcock’un filmini 9. sıraya koymuştu. Film geçen yıllarda Pendulo Studios tarafından video oyununa da uyarlanmıştı.
Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, Vertigo filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.
FİLMİN KONUSU
Fransız D’entres les morts romanından uyarlanan 'Vertigo', San Fransico polisi John 'Scottie' Ferguson’un yükseklikten aşırı derece korkması ve ciddi vertigo teşhisi almasını konu alıyor.
Kim Novak’ın canlandırdığı Madeleine’e aşık olan Scottie, beklenmedik bir sona doğru ilerliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- 'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan yeni karar