Alfred Hitchcock'un kült filmi 65 yıl sonra yeniden çekilecek!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:56

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:59

Usta yönetmen Alfred Hitchcock’un 1958 yapımı kült psikolojik gerilim filmi 'Vertigo' (Ölüm Korkusu), yeniden çekilecek.

Orijinal filmde James Stewart’ın canlandırdığı John Ferguson karakterini, yeni filmde Robert Downey Jr. canlandıracak. Oyuncu aynı zamanda, eşi Susan Downey ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.

SENARYO KNİGHT'A EMANET!

Kayıp Rıhtım'ın Guardian'dan aktardığına göre, yeniden beyaz perdeye uyarlanacak filmin senaryosu Steven Knight’a emanet edildi.

Yakın zaman önce David Lindelof ve Justin Britt-Gibson’ın ayrılışıyla Star Wars evrenine dahil olan Knight, BBC’nin drama dizisi 'Peaky Blinders'ın da yazarlığını üstlenmişti.

DOLLY ZOOM EFEKTİNİN İLK KULLANILDIĞI FİLM

Öte yandan Vertigo filmi, dolly zoom efektini ilk defa kullanmasıyla sinema teknolojisinde de önemli bir yer tutuyor.

American Film Enstitüsü 2007 yılında yaptığı listede, En İyi 10 Film kategorisinde Hitchcock’un filmini 9. sıraya koymuştu. Film geçen yıllarda Pendulo Studios tarafından video oyununa da uyarlanmıştı.

Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount Pictures, Vertigo filminin yönetmeni, oyuncu kadrosu ya da ne zaman çıkacağına dair henüz bir detay vermedi.

FİLMİN KONUSU

Fransız D’entres les morts romanından uyarlanan 'Vertigo', San Fransico polisi John 'Scottie' Ferguson’un yükseklikten aşırı derece korkması ve ciddi vertigo teşhisi almasını konu alıyor.

Kim Novak’ın canlandırdığı Madeleine’e aşık olan Scottie, beklenmedik bir sona doğru ilerliyor.