Türk ve dünya sinemasının nitelikli filmleri 42. kez İstanbullularla buluşuyor: Bahar festivalle geliyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

42. İstanbul Film Festivali’nin bu seneki programı dün düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV’nin deprem bölgesinde yaptığı yardımları anlattı. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ise festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktardı. Kerem Ayan, Berlin Film Festivali’nden ödül alan neredeyse bütün filmlerin bu yıl İstanbul’a geleceğini vurguladı.

Festivalde bu yıl 134 uzun ve 29 kısa metrajlı film izleyicilerle buluşacak. İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi olmak üzere altı salonda yapılacak.

AÇILIŞ FİLMİ ‘HIRÇIN’

42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali’nde “Dünya Sineması-Dram” kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan “Scrapper / Hırçın” ile açılıyor. Sinema Onur Ödülleri ise Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli’ye 6 Nisan’da Süreyya Operası’ndaki açılış töreninde sunulacak.

YENİLİKLER...

Kerem Ayan’ın basın toplantısında verdiği bilgilere göre bu sene festivalin yeni bir bölümü var. Geçen yıllarda yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı biraz daha farklı olan ve “sinefillere” hitap eden “Mayınlı Bölge” bölümünün olmadığı programda, onun yerine “Heyula” bölümü yer alıyor. Yönetmen Burak Çevik’in küratörlüğünü yaptığı seçki, yeni anlatım olanaklarını deneyen, risk alan filmlerden oluşuyor.

Festivalin bu yıl da bir “ana sponsor” desteği yok. Ancak verilen ödüllere yeni bir sponsor eklenmiş. Kariyo-Ababay Vakfı’nın sponsor olduğu Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 150 bin TL ile ödüllendirilecek. Kutlar ayrıca yapılacak özel belgesel gösterimiyle de anılacak.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ

Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler şöyle: