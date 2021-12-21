Altın Lale Jüri Başkanı Onur Ünlü oldu

21 Aralık 2021 Salı, 14:17

Bu yıl 8 - 19 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Onur Ünlü üstlenecek. Ulusal yarışmada yarışmak isteyen yapımcıların 21 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecekleri festivalde Onur Ünlü’nün yanı sıra başka hangi isimlerin jüride yer alacağı henüz açıklanmadı.

2013’TE ALTIN LALE ALDI

41. kez düzenlenecek olan festivalin jüri başkanlığını yapacak Onur Ünlü “Sen Aydınlatırsın Geceyi” adlı filmiyle 2013’te Altın Lale En iyi Film ödülünü, bir yıl sonra ise “İtirazım var” ile En İyi Yönetmen ödülünü almıştı.

Mesleğe ilk olarak TV dizilerinde oyunculuk ve senaryo yazarlığı yaparak atılan Ünlü ilk uzun metrajlı filmi olan “Polis”i 2006’da çekti. Ardından “Çocuk” (2207), “Güneşin Oğlu” (2008), “Beş Şehir” (2009) adlı filmleri çeken Ünlü “Beş Şehir” ile hem Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde hem de Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülüne layık bulundu. 2011 tarihli “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” adlı filmiyle Adana’da En İyi Film ve En İyi Senaryo dallarında Altın Koza’yı kazandı.

15 YILDA 13 FİLM

Bir yandan televizyona dizileri de çeken ve hızlı çalışmasıyla tanınan Ünlü üst üste “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “İtirazım Var”, “Kırık Kalpler Bankası”, “Put Şeylere”, “Cingöz Recai”, “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” “Gerçek Kesit: Manyak” ve hiç diyaloğun yer almadığı “Topal Şükran’ın Maceraları” adlı sinema filmlerini çekerek 15 yılda 13 uzun metrajlı filme imza attı.

Yönetmenliğinin ve senaristliğinin yanı sıra şiir ve roman da yazan Onur Ünlü “Gidiyorum Bu” (şiir), “Kız Çocuğu”, “Hesabım Var” adlı kitapların da yazarıdır. “Bir Sürü Endişe” adlı kitapta ise yönetmenin sinema ve edebiyat serüvenini kapsamlı bir şekilde anlattığı bir nehir söyleşi yer almaktadır.