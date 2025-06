Yaratıcı aklın gücü

İlk kez 2010’da gösterime giren “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” ilk bölümüyle modern animasyon türünün en başarılı örneklerinden biri olarak çok beğeni topladı. Ejderha üçlemesini gerçekleştiren Dean DeBlois 15 yıl sonra kült animasyonun canlı versiyonunu dijital ejderhalarla oyuncuları birleştirerek mükemmel bir teknolojiyle nostaljik boyutunu da koruyarak yeniden çekti. Ejderhalarla Vikinglerin amansız mücadelesini, bilinmeyenden korkma, ötekileştirme, özgürleşme, ataerkil toplum baskısı, baba oğul ilişkisi, yaratıcılık, dostluk, dayanışma temaları yeni versiyonda ön plana çıkıyor, karakterler ve ejderhalar derinlemesine inceleniyor. Kış gelmeden ejderhaların kaçırdığı koyunlarını korumak isteyen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Vikingler için en büyük ödül görünmez efsane Gecenin Öfkesi adlı ejderhayı yakalamak ve öldürmektir. Halkına uyum sağlayamayan şefin oğlu Hıçkıdık’ın bakış açısı çok farklıdır, kabilesi istilacıdır, ejderhaların topraklarına yerleşmiş, onların besinlerini tüketmektedir. Köyde herkes Hıçkıdık’la dalga geçer, onu küçümser. Vicdanının sesini dinleyen akıllı delikanlı savaş yerine barışı seçer. Tasarladığı ejderha avlama makinesiyle Gecenin Öfkesi’ni yakalar,

DÜŞSELE DOĞRU YOLCULUK

Hıçkıdık, Dişsiz adını verdiği iri yeşil gözlü sempatik ejderhayla iletişim kurar, uçamadığı için ona mekanik kanatlar yapar, ejderhasından öğrendiği bilgilerle köyün eğitim ve ateş sınavına katılır, usta avcı ilan edilir. Viking tarihinde ilk kez bir ejderhayı eğiten, onu öldürmeyen Hıçkıdık’ın güçlü sezgileri sayesinde ejderhalarla vikingler arasında yeni bir dönem başlar. İzlanda, İskoçya, Faroe Adaları, Belfast’taki Titanik’in, Game of Thrones’un çekildiği stüdyolarda çalışan yönetmen ve ekibi benzersiz bir canlı animasyona imza attı.

Yemyeşil doğanın, sisli fiyortların eşliğinde, ejderha yuvasındaki savaş sahneleri, Hıçkıdık’la Dişsiz’in birlikte uçuşu, sempatik ejderhaların tasarımları, yapım-ses tasarımları, nostaljik müzik izleyiciyi filmin içine alıp fantastik, düşsel bir boyuta götürüyor. Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker (oyuncu Thandie Newton’ın kızı), Nick Frost karakterleriyle bütünleşmişler. İngiliz yazar Cressida Cowell’in romanından uyarlanan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, yaratıcılığın, sağduyunun kaba kuvvetten, cahillikten daha üstün olduğunu kanıtlıyor.





‘AŞKIN MATEMATİĞİ FARKLIDIR’

Kanadalı kadın yönetmen Celine Song ilk bağımsız filmi “Başka Bir Hayatta (Past Lives/2023)” ile aşk, yazgı, farklı kültür temalarını yıllar sonra karşılaşan çocukluk arkadaşları üzerinden duyarlı, yalın bir anlatımla betimledi. Senaryosunu yazdığı ikinci filmi The Materialists’te (Tam Bana Göre/2025) Hollywood’un üç yıldız oyuncusu, Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal’ı bir araya getirdi. Filmin orijinal adı “Materyalistler” aşk mı para mı ikilemini gayet güzel açıklıyor aslında. Song, açılış sekansını mağara devrinde ilkel adamın papatya yüzükle kadına yaptığı evlilik teklifiyle başlatır, her şey çok doğaldır, sahicidir, bu sahneyle izleyiciye mesajını açık bir şekilde iletir. Hemen ardından günümüz New York’una geçip çöpçatanlık f irmasında çalışan genç, güzel, hırslı Lucy’yi izleriz. İşine sımsıkı sarılmış genç kadının kalbi boştur. Lucy’nin doğruları flört etmek çok çaba gerektirir, buluşma randevusu risktir, evlilik iş sözleşmesidir, aşk çok kolaydır, bacak uzatmayı, burun, göğüs, yaptırmayı bir tür yatırım, varsıl, yakışıklı damat adayını tek boynuzlu at, eksiksiz bir paket olarak tanımlar. Çöpçatanı olduğu düğünde gelinin zengin karizmatik abisi Harry’yle tanışır, eski sevgilisi John’la da tesadüfen karşılaşır. İki erkek arasında kalan Lucy zorlanır.