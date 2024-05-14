Ankara CUMOK'tan Gençlerin Gelişimine Destek Projesi

Ankara Cumhuriyet Okurları (Ankara CUMOK), ülkemizin aydınlanma mücadelesine gençlerin gelişimine destek projesi kapsamında önemli bir adım atıyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:05
Ankara CUMOK'tan Gençlerin Gelişimine Destek Projesi
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Ankara Cumhuriyet Okurları (Ankara CUMOK), ülkemizin aydınlanma mücadelesine gençlerin gelişimine destek projesi kapsamında önemli bir adım atıyor. 18 Mayıs Cumartesi günü sanatçıların gönüllü çalışmasıyla gerçekleştirilecek olan bu şan konseri, 19 Mayıs'ın 105. yılını yüreğimiz titreten şarkılar ve türkülerle kutlayacak. Dostluk, dayanışma ve imece ruhuyla tüm çalışmalarını sürdüren Ankara CUMOK, bu etkinlikle bütün yurtseverleri katkıya davet ediyor. Konsere katılarak destek verebilecekleri gibi, çevrelerine bilet satışı yaparak ya da gelemeyenler için biletlerini Ankara CUMOK'un gençler için askıda bilet uygulamasına bağışlayarak projeye katkı sağlayabilirler. Ankara Cumhuriyet Okurları, tüm ilgi ve katkıları için şimdiden teşekkür ediyor. Bu etkinlik, gençlerin eğitimine ve gelişimine destek olmak adına önemli bir adımı temsil ediyor.


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