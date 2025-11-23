Ankara’da sinema coşkusu sona erdi: Büyük ödül ‘Tavşan İmparatorluğu’nun

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Festivalde İnci Demirkol En İyi Film Ödülü’nün kazananı Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu” olurken en iyi yönetmen ödülü de “Buradayım, İyiyim” filmiyle Emine Emel Balcı’ya verildi.

Aslında Ankaralıların tüm dallarda kültür sanat etkinliklerine ilgisi her zaman yüksek. Ancak ödül töreninde sanatçıların da dile getirdiği üzere Başkentlilerin sinema tutkusu deyim yerindeyse ağızda hoş bir tat bırakıyor. İster oyuncu, yönetmen ya da film ekibinden olun ister gazeteci, Büyülü Fener’de filmden çıktıktan sonra çevredeki mekânlarda Ankaralılarla entelektüel film kritiği yapmak çok olası. Tüm Türkiye’de buna imkân veren festival sayısı oldukça az.

‘BAYRAĞI DEVRETMEK İSTİYORUM’

Festivalin 36’ncısı da bu şekilde tamamlandı. Yine de büyük bir hüzün vardı. Bir yıl önce yaşamını yitiren, festivali senelerdir eşi İrfan Demirkol’la birlikte yürüten isimlerden İnci Demirkol, ismi en iyi film ödülüne verilerek tekrar anıldı. Sahnede açılış konuşmasını yapan İrfan Demirkol, eşinden söz ederken gözyaşlarını tutamadı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Demirkol, festival bayrağını genç sinemacılara devretmek istediğini de açıklayarak “Vakfımızı ve festivalimizi yarınlara taşıyacak, geliştirecek, büyütecek, koltuğunun altında projeler olan, genç, yenilikçi, enerjik, sinemacı dostlarımıza, aydınlarımıza, festivalcilerimize, iş insanlarına çağrımdır: Geçen yıl kaybettiğimiz İnci’mle beraber, yıllardır elimizde gururla taşıdığımız festival bayrağını artık sizlere devretmek istiyorum. Ankara için” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi.

Festivalin en büyük ödülü olan ve 250 bin TL destekli İnci Demirkol En İyi Film Ödülü, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”na verildi. Jüri, bu kararı filmin “Yoksulluğun, sömürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan şiddetin karanlık ve derin alegorisini kurarken, mağduriyetlerin birbirine dolandığı bu dünyayı hem hikâye hem de atmosfer düzeyinde cesur bir sinema diliyle işlediği” gerekçesiyle açıkladı. Ekrem Buğra Büte, Selin Gürel ve Senem Erdine’den oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin seçimi ise Ziya Demirel’in yönettiği “En Güzel Cenaze Şarkıları” filmi oldu.

EN İYİ KISA FİLM

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri 35 bin TL destekli en iyi kısa film ödülünü Toprak Işık’ın “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” filmine verdi. Işık ödül konuşmasında 20 Kasım tarihine vurgu yaparak Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’ne dikkat çekti ama “Hapse girmek istemiyorum” demek zorunda kaldı. Kısa metrajda mansiyon ödülü ise İnziva (Saim Güveloğlu) filminin oldu.

75 Bin TL destekli en iyi ulusal belgesel film ödülü Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseline verildi.

Ödül töreni ve festival, kazananların toplu fotoğraf çekimi ve önümüzdeki yıl yeniden sinema salonlarında buluşma dileğiyle sona erdi.

İŞTE ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI:

- İnci Demirkol En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

- Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film (100 bin TL): Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

- En İyi Yönetmen: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim)

- Onat Kutlar En İyi Senaryo: Seyfettin Tokmak.

- En İyi Kadın Oyuncu: Sevda Baş (Atlet) l En İyi Erkek Oyuncu: Hakan Karsak (Aldığımız Nefes)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Çağdaş Ekin Şişman (En Güzel Cenaze Şarkıları)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bedir Bedir (Perde) l En İyi Kurgu: Semih Gülen, Arda Çiltepe (Atlet)

- En İyi Özgün Müzik: Eylül Deniz Keleş (Atlet)

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Ayşe Alacakaptan (Atlet)

- En İyi Sanat Yönetmeni: Sevi Sevgi (Aldığımız Nefes)

FİLM-YÖN:

- En İyi Yönetmen: Emine Emel Balcı (Buradayım, İyiyim), Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

- SİYAD En İyi Film: En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel)

- VEKAM Ankara Filmleri (50 bin TL): Bir Tutkunun Hikâyesi (Erhun Altun)