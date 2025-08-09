Ankara'nın fotoğrafçısı yaşama gözlerini yumalı 1 yıl oldu: Yıldönümünde şiiri bestelendi

“Ankara’nın fotoğrafçısı” Mahmut Turgut'un yaşamını yitirmesinin üzerinden 1 yıl geçti.

Geçen yıl 10 Ağustos'ta yaşama gözlerini yuman Turgut 1952 yılında Van’da doğdu. İlk ve tek şiir kitabı At Sırtından Dağları,1978 yılında yayımlandı. Daha sonra fotoğrafa yönelen Turgut, ilk kişisel fotoğraf sergisi olan “Oto-Grafik”i 1994’te Ankara’da açtı.

Üç çocuk fotoğrafı, UNICEF Türkiye Temsilciliği tarafından afiş olarak basıldı.11 yıl düzenli olarak sanatçı portelerinden oluşan duvar takvimleri hazırlayan Turgut, 1994 yılından bu yana da Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesiydi.

Yaşama veda edişinin birinci yılında Turgut'un yazdığı şiirlerden biri müziğe dönüştü. Müzisyen Sinan Kızılgöz, Turgut'un "Yalnızlığa Doğru" adlı şiirini besteledi.