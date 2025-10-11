Ankara sonbaharını dingin bir ışıkla karşılıyor: A. Celal Binzet’ten “Şimdi Orada”

Sevgi Sanat Galerisi, ekim ayına Türk resminin usta isimlerinden A. Celal Binzet’in “Şimdi Orada” başlıklı sergisiyle adım attı. 1 Ekim’de açılışı yapılan sergi, 18 Ekim’e kadar sanatseverler tarafından izlenebiliyor.

“Şimdi Orada”, yalnızca doğayı değil, doğaya bakan insanın içsel zamanını anlatıyor. Binzet’in resimlerinde bir telaş yok; renk, biçim ve ışık birbirine karışarak neredeyse nefes alan bir dinginliğe dönüşüyor. Bu sessizlik, sanatçının yıllar içinde olgunlaştırdığı bir iç dünyanın yansıması. Adıyaman’ın sıcak ve yumuşak ışığında başlayan bir çocukluktan, Ankara’nın düşünsel iklimine uzanan bir yol Binzet’in hayatı.

Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Adnan Turani, Mürşide İçmeli, Nevzat Akoral ve Hamza İnanç gibi dönemin önemli hocalarından aldığı eğitim, onun resme bakışını derinleştirdi. “Kent ve Plastik Sanatlar” başlıklı yüksek lisans teziyle doğa, insan ve kent arasındaki ilişkiyi plastik bir dille tartıştı. Sanatı hiçbir zaman yalnızca estetik bir uğraş olarak değil, toplumsal belleğin taşıyıcısı olarak gördü. Yıllar içinde öğretmenlik yaptı, grafik tasarımlar hazırladı, radyo ve televizyon programlarıyla sanatı geniş kitlelere taşıdı.

Bir dönem Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği’nin başkanlığını üstlendi; Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Bugüne dek açtığı 29 kişisel sergi, onun resimle sürdürdüğü uzun soluklu diyaloğun sessiz tanıklarıdır.

Binzet’in sanatında biçimsel bir sadakat dikkat çeker. O, ne modanın yönüne döner ne çağın abartılı söylemine. Yıllar boyunca aynı içsel disiplini sürdürmüş, doğanın dinginliğinde insanın varoluşunu aramıştır. Bu yönüyle Türk resim tarihinde Hamit Görele, Turgut Zaim ve Saim Özeren gibi isimlerle aynı duyarlılık çizgisinde yer alır: Yalın ama anlamı derin bir doğa sezgisi. Onun için resim, görünenin ötesinde bir denge arayışıdır; renk, biçim ve ışığın birbirini tamamladığı bir huzur alanı.

“Şimdi Orada”, yalnızca bir sergi değil; zamanın yavaşladığı bir durak. Binzet’in tabloları, dış dünyanın değil, iç dünyanın manzaralarıdır. Resimlerin karşısında duran herkes, kendine ait bir hatırayı bulur: bir çocukluğun denizi, bir akşamın ışığı, bir sessizliğin yankısı. Sergi, Ankara’nın bu sonbaharında, kentin galeri takvimine sessiz ama güçlü bir iz bırakıyor. Çünkü A. Celal Binzet’in resimleri, gözle görülen manzaralardan çok, kalpte kalan renklerin yankısıdır.