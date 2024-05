Ankara'da "Denizlerin Yolu" sunumu yapılacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:23

Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği’nce düzenlenen “Denizlerin Yolu” sunumu, 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek. Yazarımız Serpil Çelenk Güvenç’in yer alacağı sunum, Ankara Kızılay’da Sanat Edebiyat Kafe’de yapılacak.

SERPİL ÇELENK GÜVENÇ KİMDİR?

1948 yılında İstanbul'da doğan Güvenç, Orta ve lise öğrenimini Ankara TED Koleji’nde yaptı. 68 kuşağının ülkenin siyasi hayatında etkili olduğu 1972’de kimya yüksek mühendisi olarak Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Güvenç, üniversite bünyesinde kurulan Dev-Genç’e bağlı sosyalist fikir kulübü yönetiminde görev aldı. 12 Mart askeri darbesi döneminde Ankara Yıldırım Bölge askeri cezaevinde yattı. 1972-2002 yılları arasında MTA Enstitüsü ve Ankara TED Koleji’nde çalıştı. 2002-2005 yılları arasında ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptı ve “Socialist Perspectives on Foreign Policy Issues: The Case of TİP in the 1960’s (Dış Politika Konularında Sosyalist Perspektifler: 1960’larda TİP Deneyi) başlıklı tezini kitaplaştırdı. Özellikle tez konusuna ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında sempozyum ve kongrelere katıldı. Sol Yayınları, Evrensel Basım Yayın ve Bilim ve Ütopya dergisi için çeviriler yapan Güvenç’in, Cumhuriyet, Evrensel, Sol gazeteleri; Yeni Ülke, Eğitim / Bilim / Toplum, Aratos, Mülkiyeliler Birliği, Bilim ve Gelecek, Evrensel Kültür dergilerinde yazıları bulunmaktadır.