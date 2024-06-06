Ankara’da Dünya Çevre Günü kapsamında karikatür sergisi düzenlendi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:09

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:09

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında dün Ankara’da Kuğulupark’ın içerisinde karikatür sergisi düzenlendi. Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan sergide dünyanın her yerinden karikatür sanatçılarının çevre ile ilgili eserleri yer aldı. Yurttaşların eserlere yoğun ilgi gösterdiği sergiye ilişkin konuşan Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker “Bu sergi ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının dünyanın en büyük sorunlarından olan çevre ile ilgili karikatürlerinden oluşuyor. Hepsi orijinal olan bu eserler, elimizde bulunanların yalnızca bir kısmıdır. Bu sergiyi Ankara’nın çeşitli yerlerinde sergilemeye devam edeceğiz” dedi. Peker, 8 Haziran Cumartesi günü Çankaya 100. Yıl’da bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda serginin devam edeceğini de söyledi.