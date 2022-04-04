Ankaralı kadınlar Bebek’te

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Galeri Kambur, boğazda Arnavutköy’de küçük ama seçkin ressamlarıyla her zaman ilgimi çeken bir galeri olmuştu. Yeri dar olduğundan sergilediği resimler de çok büyük boyutlu olamıyordu. Nisan başında Küçük Bebek’te daha geniş ve ferah bir lokasyonda ikinci galerisini açtı İlkay Altınoğlu, hem de kadınlarına bakmaya doyamadığım Nermin Alpar’ın büyük boyutlu tabloları ve geri dönüşüme uğramış atık metallerden yaptığı heykellerle çarpıcı işler çıkaran Zeynel Abidin, Murat Yıldırımçakar gibi heykeltıraşların da dahil olduğu 8 sanatçıyla. Galeri Kambur Bebek’te eserleri sergilenen sanatçılar, köpeği camdan bakan Murat Yıldırımçakar, İlke Kutlay, Behruz Kuul, İsmail Tetikçi ve Esra Şatıroğlu ve her birinin işi ayrı bir etüt gerektiriyor.

Murat Yıldırımçakar

ANKARALI ALPAR

Benim favorim, Nermin Alpar; Ankaralı bir ressam. İstanbul’da resimlerini ilk kez Galeri Kambur Arnavutköy’de sergiledi. Kocaman gözlü, inci kolyeli kadınlarına İstanbullular bayıldı ve resimlerin hepsi bir anda bitti. Nermin Alpar, kadınlarını gezdirmeye başladı, önce deniz kenarına indirdi, yelkenli teknelere bindirdi. En son da Galata Kulesi’nin önüne getirdi ve beni bir kez daha fethetti! Bebek’te mekân uygun olduğu için Nermin Alpar’ın büyük boy resimleri vitrinden de ziyaretçileri karşılıyor. Zaten küçükler hiç kalmıyor, hemen gidiyor! İlkay Altınoğlu, “Balaban’ın kadınları gibi onlar, herkes bayılıyor, herkesin evinde bir Nermin Alpar resmi olacak bu gidişle diyor.”

Galeri Kambur Arnavutköy’de ise Doç. Dr. İsmail Tetikçi’nin “Beyaza Yolculuk Sergisi” 18 Nisan’a kadar görülebiliyor.

Balaban’ın kadınları Anadolulu, bence Nermin Hanım Ankaralı bir Cumhuriyet kadını olarak kendisi gibi, küçük şapkalı, ipek elbiseli, zarif bakışlı Cumhuriyet döneminin ilk kadınlarını çiziyor. Biraz nostalji, biraz sempati, yüreğimizi titretiyor.

Niye boğazda ısrar soruma İlkay Altınoğlu, Galataport civarını da düşündüklerini ama boğazın koleksiyonerlerinden vazgeçemediklerini anlatıyor. “Burada turist de çok ve galerileri en çok onlar ziyaret ediyor; İstanbul’un simgesi olan eserleri hemen alıyorlar” diyor.

Zeynel Abidin

Galeri Kambur Arnavut-köy’de ise Doç. Dr. İsmail Tetikçi’nin “Beyaza Yolculuk Sergisi” 18 Nisan’a kadar görülebilir.