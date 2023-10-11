Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları başlıyor
Cumhuriyetin ve Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılının kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çankaya mahalle şenlikleri 13 Ekim'de başlıyor.
Cumhuriyetin ve Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi, Kavaklıderem Derneği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Çankaya Mahalle Şenlikleri 13 Ekim'de başlayıp 29 Ekim'e dek sürecek. Etkinlikler, Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı olan 13 Ekim'de saat 17.00'de Karum Atrıum'da Kavaklıdere gönüllüsü ressamların sergi açılışıyla başlayacak. Açılışın ardından saat 18.00'da etkinliklerin onur konuğu İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker konuşma yapacak. TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ankara Çoksesli Korosu sahne alacak. 14 Ekim'de de Çiğdem Mahallesi 1551. Cadde No:21 adresinde bulunan Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde saat 14.00'da Milli Mücadele ve edebiyat söyleşileri başlayacak. 15 Ekim'de Kuğulu Park'ta Kavaklıderem Derneği'nin şenlikleri yapılacak.16,18 ve 19 Ekim'de Çankaya evlerinde söyleşiler düzenlenecek. 21 Ekim'de 'Bahçelievler 100. Yıl Şenliği', 23 Ekim'de konserler, 25 Ekim'de Cumhuriyet müzeleri gezisi, 28 Ekim'de 'Cumhuriyet Çocukları Şenliği', 29 Ekim'de ise Ankara Çoksesli Müzik Derneği'nin 'Yaşasın Cumhuriyet Koro konserleri' düzenlenecek.
Çankaya Mahalle Şenlikleri'nin programı şöyle:
13 Ekim
Kavakdiderem Derneği
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
Karum AVM
Saat: 17.00
"KAVAKLIDERE GÖNÜLLÜSÜ RESSAMLARIN RESİM SERGİSİ AÇILIŞI
Saat: 18.00
Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in açılış konuşması
Onur Konuğu, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in konuşması
Saat: 18.30
TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu
Saat 19.00
Ankara Çoksesli Korosu
Şef: Nilgün Tuzkaya
14 Ekim
Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi
Saat 14.00
MİLLİ MÜCADELE VE EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ
Turgut Özakman'in Şu Çılgın Türkler Kitabı Üzerine Söyleşi
Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik (Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi)
Bilal Acarözmen (İthaki Yayınları Editörü)
Biray Üstüner ("Şu Çılgın Türkler" kitabı editörü)
Gizem Karaoğlu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
15 Ekim
KUĞULU PARK ŞENLİĞİ - Kavakliderem Derneği
13.10: Kavakladere'nin Sönmeyen Yıldızlar ödül töreni
13.30: Zmba grubundan Zumba dans gösterisi
13.45: Ceren Ay, Lindy Hop Company
14.10: Tiyatro Pembe Kurbağa çocuk tiyatrosu
15.15: Grup Opsiyond
16.00: Gülüm Pekcan Dans Okulu pösterisi
17.00: Rommers rocks grab
18.00: DJ Karagöz Gürkan
16 Ekim
Saat: 18.30-21.00 CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
Bahçelievler Derneği -ÇYDD Yenişehir Şube
Sapiens Kitabevi - Emek
Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'nin Kent Planı - Prof. Dr. Mehmet Tuncer
18 Ekim
CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
Hasan Ali Yücel Çankaya Evi
Cumhuriyet Sonrası Ankara'nın Toplumsal ve Mekansal Değişim Hikayesİ- Prof. Dr. Adile Nuray Bayraktar
Çiğdemim Kültür Evi
Nerede O Eski Bayramlar Söyleşisi
19 Ekim
Saat 17.00
Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Nerede O Eski Bayramlar Söyleşisi
21 Ekim
Saat: 13.00-18.00
BAHÇELİEVLER 100. YIL SENLIGI
Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Çankaya Belediyesi Metin Oktay Parkı
23 Ekim
Saat: 18.00-21.30
Karum AVM
Kavaklıderem Derneği
Sevda-Cenap And Müzik Vakfi
Saat: 19.00
BAŞKENTİN CAZ KONSERİ
H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvar Caz Ana Sanat Dalı Öğrencileri ve Mezunları OrkestrasI
Saat: 20.15
BAŞKENTLİ CAZCILAR ILE JEM SESSION
25 Ekim
Saat: 14.00-17.00
CUMHURİYET MÜZELERİ GEZİSİ
28 Ekim
Saat: 13.00-17.00
CUMHURİYET ÇOCUKLARI ŞENLİĞİ
29 Ekim
Saat: 16.00-21.00
Ankara Çok Sesli Müzik Derneği
Çankaya Belediyesi Kuğulu Park
CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA YAŞASIN CUMHURİYET KORO KONSERLERİ
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