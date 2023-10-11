Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı kutlamaları başlıyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:14

Cumhuriyetin ve Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi, Kavaklıderem Derneği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Çankaya Mahalle Şenlikleri 13 Ekim'de başlayıp 29 Ekim'e dek sürecek. Etkinlikler, Ankara'nın Başkent oluşunun 100. yılı olan 13 Ekim'de saat 17.00'de Karum Atrıum'da Kavaklıdere gönüllüsü ressamların sergi açılışıyla başlayacak. Açılışın ardından saat 18.00'da etkinliklerin onur konuğu İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker konuşma yapacak. TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Ankara Çoksesli Korosu sahne alacak. 14 Ekim'de de Çiğdem Mahallesi 1551. Cadde No:21 adresinde bulunan Hasan Ali Yücel Çankaya Evi'nde saat 14.00'da Milli Mücadele ve edebiyat söyleşileri başlayacak. 15 Ekim'de Kuğulu Park'ta Kavaklıderem Derneği'nin şenlikleri yapılacak.16,18 ve 19 Ekim'de Çankaya evlerinde söyleşiler düzenlenecek. 21 Ekim'de 'Bahçelievler 100. Yıl Şenliği', 23 Ekim'de konserler, 25 Ekim'de Cumhuriyet müzeleri gezisi, 28 Ekim'de 'Cumhuriyet Çocukları Şenliği', 29 Ekim'de ise Ankara Çoksesli Müzik Derneği'nin 'Yaşasın Cumhuriyet Koro konserleri' düzenlenecek.

Çankaya Mahalle Şenlikleri'nin programı şöyle:

13 Ekim

Kavakdiderem Derneği

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

Karum AVM

Saat: 17.00

"KAVAKLIDERE GÖNÜLLÜSÜ RESSAMLARIN RESİM SERGİSİ AÇILIŞI

Saat: 18.00

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in açılış konuşması

Onur Konuğu, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in konuşması

Saat: 18.30

TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu

Saat 19.00

Ankara Çoksesli Korosu

Şef: Nilgün Tuzkaya

14 Ekim

Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi

Saat 14.00

MİLLİ MÜCADELE VE EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ

Turgut Özakman'in Şu Çılgın Türkler Kitabı Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik (Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi)

Bilal Acarözmen (İthaki Yayınları Editörü)

Biray Üstüner ("Şu Çılgın Türkler" kitabı editörü)

Gizem Karaoğlu (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

15 Ekim

KUĞULU PARK ŞENLİĞİ - Kavakliderem Derneği

13.10: Kavakladere'nin Sönmeyen Yıldızlar ödül töreni

13.30: Zmba grubundan Zumba dans gösterisi

13.45: Ceren Ay, Lindy Hop Company

14.10: Tiyatro Pembe Kurbağa çocuk tiyatrosu

15.15: Grup Opsiyond

16.00: Gülüm Pekcan Dans Okulu pösterisi

17.00: Rommers rocks grab

18.00: DJ Karagöz Gürkan

16 Ekim

Saat: 18.30-21.00 CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

Bahçelievler Derneği -ÇYDD Yenişehir Şube

Sapiens Kitabevi - Emek

Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'nin Kent Planı - Prof. Dr. Mehmet Tuncer

18 Ekim

CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi

Cumhuriyet Sonrası Ankara'nın Toplumsal ve Mekansal Değişim Hikayesİ- Prof. Dr. Adile Nuray Bayraktar

Çiğdemim Kültür Evi

Nerede O Eski Bayramlar Söyleşisi

19 Ekim

Saat 17.00

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Nerede O Eski Bayramlar Söyleşisi

21 Ekim

Saat: 13.00-18.00

BAHÇELİEVLER 100. YIL SENLIGI

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Çankaya Belediyesi Metin Oktay Parkı

23 Ekim

Saat: 18.00-21.30

Karum AVM

Kavaklıderem Derneği

Sevda-Cenap And Müzik Vakfi

Saat: 19.00

BAŞKENTİN CAZ KONSERİ

H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvar Caz Ana Sanat Dalı Öğrencileri ve Mezunları OrkestrasI

Saat: 20.15

BAŞKENTLİ CAZCILAR ILE JEM SESSION

25 Ekim

Saat: 14.00-17.00

CUMHURİYET MÜZELERİ GEZİSİ

28 Ekim

Saat: 13.00-17.00

CUMHURİYET ÇOCUKLARI ŞENLİĞİ

29 Ekim

Saat: 16.00-21.00

Ankara Çok Sesli Müzik Derneği

Çankaya Belediyesi Kuğulu Park

CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA YAŞASIN CUMHURİYET KORO KONSERLERİ