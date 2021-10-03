Antalyalı etkinliklere akıyor!

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli turizm merkezlerinden birinde yaşayan Antalyalılar, pandemi döneminde eve kapanmak ve kültürel etkinliklerden yoksun kalmaktan çok bunalmış. Geçen yıl yapılamayan Altın Portakal Film Festivali ve Akra Caz Festivali bu yıl aynı dönemde başladı ve günler öncesinden satışa çıkan biletleri birkaç saat ve gün içinde tükendi! Filmlere yeni seanslar eklendi ama konserler tekrarlanamadığı için gelebilenler şanslı oldu.

KONSER SONRASI PARTİ...

Akra Caz Festivali’nin açılışını Hollanda’da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu yapmış, enerjisi ve müziğiyle Antalyalıları büyülemiş. Ben de kendisini İstanbul’da izlemiş, piyanosunun başında çalıp söyleyen bu deli dolu genç kadının içtenliğine bayılmıştım! Bir zamanlar Fazıl Say’ın menajeri olarak tanıdığımız ama artık keyif için festival organize eden Kadir Dursun dostumun davetiyle bana daha önce de dinleyip hayran olduğumuz Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve tam bir caz şarkıcısı olan, aynı zamanda danslarıyla da şaşırtan Fantine’i izlemek kısmet oldu. Caz sevenler için big band dinlemek büyük keyiftir; hele sanatçıların sololarla uçup gitmesi ve özgürce performans sergilemesi bana sanki hep doğaçlama gelir. Igor’un orkestrasındaki müzisyenlerin her biri de çeşitli ödülleri olan, çaldıkça bitmese dedirten cinsten! Zaten konser sonrası after party’de şortunu çekip gelen müzisyenler saksofonlarını, kontrbaslarını çıkarıp yine, yeniden çaldılar; bu kez kendi zevkleri için!

SAY VE BAĞCAN İLE KAPANIŞ

Denize, falezlere ve dağlara karşı yemyeşil bir bahçe ve limonata gibi bir havada çalmayacak da ne yapacaklardı?

Türkiye’ye ilk kez gelen Fantine de bu güzellikten çok etkilendi ve ünlü “Georgia” şarkısını Antalya diye söyledi. Sahnede Moskova, New York, Antalya havası esti! Kadir Dursun da festivalin en çok ilgi gören konserlerinden biri olan Igor ve Moskova Caz Orkestrası’ndan bundan sonra da vazgeçmek niyetinde değil. Siz bu satırları okurken ben Türk müzisyenlerden oluşan Sonic Boom topluluğunu ilk kez dinlemiş olacağım.

Festivalin kapanışı ise Fazıl Say ve Seranat Bağcan’la altın vuruş olacak. Seranat, Fazıl’la ilk kez sahneye çıktığı yerde yeniden ve Fazıl da yıllarca birlikte Antalya’da piyano festivali yaptığı Kadir’le müziğin başka türünde. Bu yıl Antalya 4. Akra Caz Festivali’nin bir başka güzelliği ise bilet gelirlerinin yanan Manavgat ormanlarının yeşertilmesinde kullanılacak olması. Kimileri yakıyor, kimileri yapıyor!