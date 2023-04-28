Arter’de yeni sergi: ‘Sonsuz’

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

1980’li yıllardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için gerçekleştirdiği “Respiro” isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu’na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alan sergi, Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Sanatçının İstanbul İkonaları (1986–2013), Elle Danse (1990), Transflammation (1996–2001), Karışık Retrospektif (2001), (Arılara) Çağrı I (2013) adlı işleri yeniden izleyici karşısına çıkarken Sarkis mekânda meydana getirdikleri bütün içinde her birini yeniden yorumluyor.



