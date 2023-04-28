Arter’de yeni sergi: ‘Sonsuz’
Sarkis, Arter’de 4 Mayıs’ta kapılarını açacak “SONSUZ” adlı kişisel sergisinde, kurumun koleksiyonunda yer alan, farklı mecralar kullanarak ürettiği yapıtlarından seçtiklerini birbirleriyle ilk kez buluşturuyor.
1980’li yıllardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için gerçekleştirdiği “Respiro” isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu’na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alan sergi, Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsıyor.
Sanatçının İstanbul İkonaları (1986–2013), Elle Danse (1990), Transflammation (1996–2001), Karışık Retrospektif (2001), (Arılara) Çağrı I (2013) adlı işleri yeniden izleyici karşısına çıkarken Sarkis mekânda meydana getirdikleri bütün içinde her birini yeniden yorumluyor.
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