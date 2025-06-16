Assos’ta felsefe sempozyumu 25. yılında “Felsefe ve Siyasal Ekonomi” başlığıyla düzenleniyor

Türkiye’nin en köklü felsefe etkinliklerinden biri olan ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe sempozyumu, 25. yılında da felsefe meraklılarını antik Assos kentinde bir araya getiriyor. 30 Haziran – 3 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumun bu yılki teması “Felsefe ve Siyasal Ekonomi” olacak.

Etkinlikte, siyaset ve ekonomi felsefesi bağlamında; ekonomik ve sosyal adalet, sermaye, emek, sömürü, yabancılaşma, kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm ve sosyal demokrasi gibi kavramlar felsefi açıdan ele alınacak. Aristoteles, John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Eduard Bernstein, Herbert Marcuse ve John Rawls gibi düşünürlerin teorileri tartışılacak.

Sempozyum, Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin kurucularından ve FMV Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe her yıl olduğu gibi öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefeyle ilgilenenler de katılım sağlayabiliyor.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Daniel Little (Michigan Üniversitesi)

Prof. Dr. Giovanni Giorgini (Bologna Üniversitesi)

Prof. Dr. Fabien Tarrit (Reims Champagne-Ardenne Üniversitesi)

Prof. Dr. Raphael van Riel (Duisburg-Essen Üniversitesi)

Prof. Dr. Örsan K. Öymen (FMV Işık Üniversitesi)

Doç. Dr. Andrew Chitty (Sussex Üniversitesi)

Doç. Dr. Larry Udell (West Chester Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sina Badiei (Strasbourg Üniversitesi)

Sempozyuma bu yıl dünyanın farklı üniversitelerinden önemli akademisyenler katılıyor:

ETKİNLİK PROGRAMI VE DETAYLAR

Sempozyum, 30 Haziran Pazartesi günü saat 17:30’da Athena Tapınağı’nda yapılacak açılış konuşması ve antik kent turu ile başlayacak. Sonraki üç gün boyunca akademik oturumlar düzenlenecek. Etkinlik 3 Temmuz'da Truva antik kenti ziyareti ve veda yemeğiyle sona erecek.

Toplantılar Assos Terrace Otel’de gerçekleştirilecek ve oturumların dili İngilizce olacak. Herhangi bir çeviri yapılmayacak. Etkinlik ücretsiz ve herkese açık olup, katılım için kayıt ve başvuru zorunlu. Kayıtlar www.philosophyinassos.org adresinden yapılabiliyor.

ÖRSAN K. ÖYMEN’DEN FELSEFENİN ÖNEMİNE DAİR MESAJ

Etkinliği 25 yıldır sürdüren Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Assos’ta Felsefe sempozyumunun önemine şu sözlerle dikkat çekti: