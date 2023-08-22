ATAM'dan Büyük Taarruz'un 101. yılına özel panel
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK), Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) Büyük Taarruz’un 101. yıl dönümünde ortak panel düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, AYK, TTK ve ATAM, Başomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgal kuvvetlerinden Yunan Ordusu’nun vatan toprağından çıkarılıp, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandıran Büyük Taarruz’un 101. yıl dönümünü ortak panelle kutlayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın kolaylaştırıcılığında yapılacak panelde emekli öğretim üyesi Prf. Dr. Hikmet Özdemir ve TTK’den Dr. Selim Erdoğan konuşmacı olarak katılacak. Panel, 29 Ağustos, saat 15.00’te Hacettepe Mahallesi, Kızılay Caddesi, Altındağ/Ankara’daki TKK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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