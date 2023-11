Atatürk anısına konserler

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:17

ANKARA

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Antonio Pirolli’nin orkestra şefi, Sibel Güçlü’nün başkemancı olduğu konserle Ata’yı anacak. Bugün saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde düzenlenecek konserin ilk bölümünde besteci Johannes Brahms’ın “1. Senfoni”si, ikinci bölümünde Beethoven’ın “7. Senfoni”si seslendirilecek.

İSTANBUL

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bu akşam saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda “Atatürk’ü Anma Konseri” düzenliyor. W. A. Mozart’ın “Requiem” eseri ve Ahmet Adnan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu”nun üçüncü bölümünün seslendirileceği konserde İDOB’u şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor.

FERHAT GÖÇER VE İSKENDER PAYDAŞ’TAN ‘Fİ SENFONİ’

İskender Paydaş ve Ferhat Göçer, adını altın orandan alan “Fİ Senfoni” ile aynı sahneyi paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30’da Zorlu PSM’de düzenlenecek konserde dinamik, görkemli ve geniş bir repertuvarın yanı sıra Atatürk’e özel bir köşe de yer alacak.

İZMİR

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDO), Ata’yı “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri”yle yaşatıyor. Bu akşam Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak konserde C. M. Von Weber’in “Klarnet Konçertosu No. 2”, J. S. Bach’ın “Keman Ve Obua İçin İkili Konçerto” ve L. Van Beethoven’ın “Senfoni No. 3” eserleri seslendirilecek. Tolga Atalay Ün’ün şefliğindeki konserde orkestraya Yağızcan Keskin, Yiğit Uğurel ve Arın Nehir Öncan eşlik edecek.