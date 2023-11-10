Diyanet, bu yıl da Atatürk'ü anmadı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’e sansür uyguluyor.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00
Diyanet, bu yıl da Atatürk'ü anmadı!
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Gündeme ilişkin konularda mesaj verilen ve çeşitli çağrılar yapılan cuma hutbelerinde son dönemde ulusal gün ile bayramlara yer verilmemesi ve Atatürk’ün anılmaması tepki çekiyordu.

Diyanet, bu tutumunu bugün de sürdürdü. Tam 10 Kasım’a denk gelen cuma hutbesinde yine Atatürk’e yer verilmedi ve de anılmadı. “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” başlıklı hutbede, Filistin’de yaşananlara değinildi. 


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