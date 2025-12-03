Alev Coşkun'dan bir kaynak kitap: “Atatürk| Karar ve Tavır"

Türkiye’de kültür yaşamının en uzun soluklu ve üretken yayınevlerinden Cumhuriyet Kitapları, imza günleri, söyleşiler ve kitap lansmanlarıyla okurları en sevdikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Yazar-okur buluşmaları kapsamında Cumhuriyet Kitapları bu kez, tarih, araştırma ve inceleme alanında kaleme aldığı eserleri birer kaynak kitaba dönüşen Dr. Mehmet Alev Coşkun'u ağırlıyor.

Cumhuriyet Kitapları, Cumhuriyet Gazetesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile 5 Aralık Aralık Cuma günü, saat 19.00'da Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) B Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, gazetemiz imtiyaz sahibi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazar Dr. Mehmet Alev Coşkun, “ATATÜRK | Karar ve Tavır - Stratejik Kararları, Lider Özellikleri” adlı yeni kitabının imza günü ve söyleşisi için okurlarıyla bir araya gelecek.

Eserleri birer kaynak kitaba dönüşen ve “İnsan, aslında kararlarıyla insan olur, kişilik kazanır” diyen Coşkun, söyleşide 12 yaşında kendi geleceği için karar veren Mustafa’dan Mustafa Kemal’e, ardından Gazi Mustafa Kemal’e ve Atatürk’e ulaşan bir liderin yaşamı boyunca aldığı önemli kararları ve stratejik durum değerlendirmelerini ele alacak.