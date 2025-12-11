Atıf Yılmaz efsanesi belgesel oluyor

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Adı Vasfiye”, “Kibar Feyzo”, “Aaahh Belinda”, “Eğreti Gelin” gibi efsaneleşmiş filmlerin yönetmeni Atıf Yılmaz’ın yaşamı belgesel bir filmle anlatılacak. Ödüllü, 2022 yapımı “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven’in çekeceği filmin yapımcılığını Seda Özkaraca ve Witchcraft Films üstleniyor. Gelecek yıl mayıs ayında tamamlanması planlanan filmin, ardından festival yolculuğuna başlaması bekleniyor.

Projede usta yönetmenin eşi Deniz Türkali ve kızı Kezban Arca Batıbeki’yle birlikte aralarında Türkan Şoray, Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay, Hale Soygazi, Lale Mansur, Füsun Demirel, Nur Sürer, Hasibe Eren, Serra Yılmaz’ın da olduğu Türk sinemasının usta isimleriyle yapılmış söyleşiler de yer alacak.

Belgesel filmin çekimleri Atıf Yılmaz’ın 100. doğum günü olan 9 Aralık’ta başladı. Önceki gün aynı zamanda usta yönetmenin yakınları ve belgeselde yer alan isimlerden bazılarının katılmıyla Atıf Yılmaz’ın doğum günü kutlandı, pasta kesildi.

Özellikle 1980 sonrası basında “kadın ruhundan en iyi anlayan yönetmen” başlıklarıyla anılan Atıf Yılmaz, 1951’de çektiği “Kanlı Feryat”la yönetmenlik kariyerine başladı. Atıf Yılmaz, özellikle 1960’lı yıllarda toplumsal meseleleri ele alan yaklaşımıyla sinemaya yeni bir soluk getirdi. “Keşanlı Ali Destanı”, “Ah Güzel İstanbul”, “Gelinin Muradı” ve Dolandırıcılar Şahı gibi filmleriyle kasaba yaşamını, göç eden halkın hikâyelerini ve şehirdeki dönüşümü de sinemaya taşıdı.