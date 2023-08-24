Ayvalık'ta sinemanın şöleni: Uluslararası film festivali başlıyor

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:07

14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'nin en önemli sinema etkinliklerinden biri olan bu festival, sinema tutkunlarını Ege'nin büyülü atmosferinde buluşturmayı hedefliyor. Seyir Derneği tarafından Azize Tan direktörlüğünde, Fatih Özgüven danışmanlığında hazırlanan etkinlik, sinema dünyasının en önemli isimlerini ağırlayacak.

Festivalin açılış filmi ve programı büyük bir heyecanla beklenirken, 8 Eylül tarihinde Biletix üzerinden ve Ayvalık'taki Küçük Han'da açılacak gişeden bilet satışlarının başlayacağı duyuruldu. Etkinlik boyunca film gösterimlerinin yanı sıra, sinema dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşiler ve paneller de düzenlenecek.

ULUSLARARASI SINEMANIN GÖZDESI

Festivalin uluslararası programı, dünya çapında tanınmış festivallerde prömiyerini yapmış ve büyük ilgi görmüş filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Selanik gibi prestijli festivallerde prömiyerini yapmış filmler, Ayvalık'ın sinema perdesinde izleyiciyle buluşacak. Toronto Film Festivali'nin ardından festival kapsamında gösterilecek olan bu filmler, sinemaseverlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.

BEKLENEN FİLMLER FESTİVALDE

Sararmış Yapraklar

Festivalin gözde filmlerinden biri, usta yönetmen Aki Kaurismäki'nin 2023 Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü kazanan filmi "Sararmış Yapraklar / Fallen Leaves". Kaurismäki'nin yirminci filmi olan bu yapım, trajikomik bir aşk hikâyesini işleyerek izleyicileri etkileyici bir deneyime davet ediyor.

Canavar

Hirokazu Kore-eda'nın Cannes'da ödüllü filmi "Canavar / Monster" ise Karlovy Vary Film Festivali'nden sonra Ayvalık'ta gösterilecek. Film, karmaşık karakterler ve derinlemesine anlatı ile dikkat çekiyor.

Şeflerin Aşkı

Tran Anh Hùng imzalı "Şeflerin Aşkı / The Pot au feu" ise Ayvalık'ta izleyiciyle buluşacak bir diğer önemli yapım. Film, kadınların toplumdaki yerine ve sınıf çatışmasına dair etkileyici bir aşk hikâyesini ele alıyor.

FESTİVAL DETAYLARI

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Ayvalık Belediyesi, CultureCivic, Finansbank, Hollanda Konsolosluğu, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı ve daha birçok değerli katkıyla gerçekleşecek. Festival boyunca çeşitli etkinlikler ve film gösterimleri düzenlenecek. Seyir Çocuk günü de festivale ayrı bir renk katacak.

14 Eylül'de Büyük Park Amiftiyatro'da yapılacak açılış töreni ile başlayacak olan etkinlik, sinema tutkunlarını Ayvalık'ta buluşturacak. Festivalin programında yer alacak diğer filmler ise yakın bir tarihte açıklanacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, sinema ve kültürü bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.