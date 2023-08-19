Saraybosna Film Festivali: Kültürün mirası 29. kez onurlandırıldı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:10

Bosna Savaşı sırasında Saraybosna kuşatması devam ederken başlatılan Saraybosna Film Festivali'nin bu yıl 29'uncusu düzenlendi.

Festivalde 2004 yılından beri verilen Saraybosna'nın Kalbi adıyla en iyi film, en iyi kısa film, en iyi belgesel, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu dallarında ödüller sahiplerini buldu.

Festivalde her yıl olduğu gibi İnsan Hakları Ödülü, uzun film ve belgesel film dalında Jüri Özel Ödülleri ile Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülleri de sahipleriyle buluştu.

"Saraybosna'nın Kalbi" adıyla verilen ödüller, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinden sonra düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

11 Ağustos'ta başlayan Saraybosna Film Festivali'nde uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film yarıştı.

SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL SAHİPLERİ

En İyi Uzun Metrajlı Film - Elene Naveriani "Blackbird Blackbird Blackberry"

En İyi Yönetmen - Philip Sotnychenko "La Palisiada"

En İyi Erkek Oyuncu - Jovan Ginic "Lost Country"

En İyi Kadın Oyuncu - Ekaterine Chavleishvili "Blackbird Blackbird Blackberry"

En İyi Belgesel - Nemanja Vojinovic "Bottlemen"

En İyi Kısa Belgesel - Sara Jurincic "Valerija"

İnsan Hakları Ödülü - Kumjana Novakova "Silence of Reason"

Jüri Özel Ödülü - Gergo Somogyvari "Fairy Garden"

En İyi Kısa Film - Flora Anna Buda "27"

En İyi Öğrenci Filmi - Anna Gyimesi "Falling"