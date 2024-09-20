Bağlama sanatçısı Işıl Küçük: ‘Erkek gibi bağlama çalıyor deyimi değişmeli’

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:33

Güncelleme: 20.09.2024 - 15:33

Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası”nda ve farklı birçok çalışmada yer alan Küçük, çocuk yaşta tanıştığı halk müziği çalışmalarına üç kadın bağlama sanatçısından oluşan La Trio isimli müzik grubuyla devam ediyor. Küçük, Halk müziği serüvenini ve usta isim Erdal Erzincan ile yaptıkları çalışmaları anlattı.

"BAĞLAMAMA DAHA SIKI SARILIYORUM"

Bağlamanın icrası ve akademik alanda yaptığı çalışmalardan bahseden Küçük, “2008 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin lisans sınavını kazanan ilk kadın bağlama öğrencisi oldum. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladım. “Çamşıhı Yöresi’nde Bağlama İle Açış (Social Sciences Studies Journal)” isimli tezim ve “Bağlama İle Bir İcra Türü Olan Açışlar ve Açışların Değişim Süreci” başlıklı makalem bulunuyor. Kültürümüzün mirası olan çalıp söyleme geleneğiyle devam etmenin yanında ifade biçimini daha özgür bulduğum enstrümantal icraya yönelik çalışmalarımı da sürdürüyorum. İlk müzikal bireysel çalışmam olan ‘Hakkın Cemi’ eseri Red Music aracılığı ile 26 Ağustos 2023 yılında yayınlandı. Ağustos 2024 tarihinde ise, hocam Erdal Erzincan ile “Abdurrahman Halayı” isimli enstrümantal esere ait çalışmamız dijital platformlarda yayınlandı. Ayrıca, La Trio isimli müzik grubumuzla, kadın bağlama müzisyenleri olarak konserler vermeye devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi müzikal alanda da kadınların varlığını, müziğini, söyleyeceklerini daha belirgin hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda müziğin gücünü çok daha derinden hissederek bağlamama daha sıkı sarılıyorum. Kuşaktan kuşağa değişen durumun sadece kadınlar üzerine söylenen sözler değil, yaşantı içinde de değişip, aşılması ve artık konuşulması gereken yeni konular olması kanaatindeyim. Örneğin bağlama açısından konuşacak olursak günümüzde halen erkek gibi bağlama çalıyor deyimi değişmeli. Kadın nasıl hissederse öyle çalıyordur. Belki güçlü, belki nahif. Önemli olan kendi gibi icra etmesi ve dışardan bir tanımlama mecburiyetine zorlanmaması” diye konuştu.

"ERDAL ERZİNCAN İLE BİRÇOK ÇALIŞMADA YER ALDIM"

Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan ile 1994 yılında bir aile görüşmesinde yollarının kesiştiğini belirten Küçük, “Benim için büyük bir şanstı. O günden itibaren Erdal Erzincan’ın müzik kursunda öğrenci olarak başladım.

Müzik hayatıma yine aynı kurumda 2008-2022 yılları arasında eğitmen olarak, çocuk ve yetişkin gruplarında uzun sap ve kısa sap bağlama (tezeneli ve şelpe tekniği, farklı düzenlerde bağlama icrası), solfej ve repertuvar dersleri vererek devam ettim. Usta sanatçı ve eğitimci Erdal Erzincan’dan, müzik kursunda ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde repertuvar ve bağlama dersleri aldım. Sanatçı ve eğitimci Mercan Erzincan’dan repertuvar dersi aldım. Erdal Erzincan’ın kendisinin oluşturduğu “Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası”nda ve farklı birçok çalışmada yer aldım. Bağlama Orkestrası’nın albüm çalışmasına da şelpe tekniği icrası ile katıldım” dedi.

"BENİM İÇİN KIYMETLİ BİR DENEYİM OLDU"

Erdal Erzincan’ın, “Bağlama Repertuvarı” isimli yeni kitabına ait müzikal çalışmalarından olan “Abdurrahman Halayı” isimli enstrümantal eseri birlikte yeniden düzenleyen ve dinleyicilerin beğenisine sunan Küçük, “Erdal hocamla ‘Abdurrahman Halayı’ isimli eser için bir çalışma yaptık. Erdal Hoca’nın “Bağlama Repertuvarı” isimli yeni kitabına ait müzikal çalışmaları dijital ortamda dinlerken bu eseri bir davul-zurna ekibi çalıyor gibi dinledim ve ben de bağlamayla icra etmek istedim. Enstrümantal bir eser olması da benim için öncelikli oldu. Özellikle davul-zurna ile icra edilen oyun havalarının ritmik yapısındaki hareketliliğinin arkasında seyreden ezginin yaşanmışlığı ve söyleyecek çok şeyi olan derin duygusu, hüznü, neşesi, derdi ve ardından gelen umudu Abdurrahman Halayı’nda da aynı hissi çağrıştırdı. Ve bu duyguyu hocamla bağlama ile dile getirmeye çalışmış olmam benim için kıymetli bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.