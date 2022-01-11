Bahar Coşkun’dan ‘Diğer Şehir’ resim sergisi
Bahar Coşkun, “Diğer Şehir” isimli resim sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ocak’a kadar gezilebilir.
Her biri kendi içinde bir öykü barındıran şehirleri tuvallere taşıyan Bahar Coşkun, “Bütün şehirlerin görünen, görülmek istenen, görülmesi beklenen ya da görülmemesi umulan, görülmek istenmeyen sokakları vardır” diyor ve ekliyor: “Bütün şehirlerin hep göz önünde olan ama görülmek istenmeyen, yokmuşçasına davranılan, bazen rahatsız olunan insanları vardır. Sabah işimize ya da okulumuza giderken metro ya da otobüs duraklarında onların yanlarından bir eşyaymışçasına geçip gideriz. Bize bakmalarını, onlarla göz göze gelmeyi hiç sevmeyiz. Rahat yaşamlarımıza bir gölge düşürür bu çünkü. Bu görülmeyen diğer şehir ve şehirliler, kendi içinde elbette ki bir öykü barındırır...”
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