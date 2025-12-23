Bakırköy Belediye Tiyatrosu Baruthane Sahnesi açılıyor!

Osmanlı'nın ilk baruthanelerinden, 18. yüzyıla uzanan hikâyesiyle endüstri mirasının en önemli örnekleri arasında yer alan Ataköy Baruthanesi, yeni işleviyle şehir hayatına geri dönüyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş; "35. yılımızda, kurumumuz için büyük adımlar atıyoruz.



Yunus Emre Kültür Merkezi’mizi renovasyona aldık ve geçtiğimiz yıl Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ni yenileyerek 10 Ekim 2024’te yeniden açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni yıl itibarıyla, İBB’nin kısa sürede restorasyonunu tamamlayıp kültür ve sanat alanlarına dönüştürdüğü bu kıymetli tarihi yapılardan birinde tiyatromuzun oyunlarını sahneleyecek olmak, bizler için büyük bir heyecan ve gurur. Bu ortaklık, İstanbul'daki sanat üretimini güçlendirecek stratejik bir adımdır." diyerek Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın, 13 Ocak 2026 tarihinden itibaren her Çarşamba günü Baruthane sahnesinde seyircisiyle buluşacağını müjdeliyor.