Balıkesir Kitap Fuarı ilk kez kapılarını açıyor: Ünlü yazarlar kitapseverlerle buluşacak

Balıkesir’in kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak 1. Balıkesir Kitap Fuarı, 17-26 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak.

Balıkesir’de ilk kez düzenlenen fuarın onur konukları. gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olacak. Etkinlik kapsamında 10 gün boyunca 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci ve akademisyen ile 100’ü aşkın yayınevi yer alacak. Söyleşiler, imza günleri ve dinletilerle edebiyat tutkunları bilgi ve kültürle buluşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarın önemine dikkat çekerek, “Kitap aydınlanma ve toplumsal ilerleme demektir. Cumhuriyetimizin kültür ve sanat birikimini ileriye taşımak, Balıkesirlileri Gönenli Ömer Seyfettin ve Edremit ile ismi bütünleşen Sabahattin Ali ile buluşturmak için bu fuarı düzenliyoruz” dedi.

CUMHURİYET YAZARLARI

Birçok ismin yer aldığı fuarda Cumhuriyet yazarları da imza günleri düzenleyecek. O günler ve isimler şöyle:

Mustafa Balbay: 19 Ekim Pazar saat 15.00

Rifat Esen: 17 Ekim Pazar saat 15.00

Alper Akçam: 19 Ekim Pazar saat 15.00

Halil Genç: 17 Ekim Cuma saat 15.00

FUAR PROGRAMI VE KATILIMCILAR

Fuar, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Açılış töreni ise bugün saat 18.00’de yapılacak. Fuara katılacak diğer isimler arasında Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Nebil Özgentürk, Erol Mütercimler, Nilüfer Açıkalın, Nurullah Genç, Öner Yağcı, Ramazan Kurtoğlu, Haldun Solmaztürk, İlker Başbuğ, Cihat Yaycı, Naim Babüroğlu, Yalçın Karatepe, Zeynep Altıok, Aytunç Erkin, Banu Avar, Can Coşkun, Can Uğur, Cem Özkeskin, Gökmen Karadağ, İrfan Değirmenci, Mehmet Ali Güller, Mustafa Balbay, Murat Ağırel, Necdet Saraç, Sedef Kabaş, Serap Belovacıklı, Serpil Yılmaz, Sinem Fıstıkoğlu ve Yavuz Oğhan gibi çok sayıda yazar ve gazeteci bulunuyor.

Fuarın program detayları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve LED ekranlardan takip edilebilecek.