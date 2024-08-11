Bergama şehrinin tiyatro cevherini ortaya çıkaran festival!

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:00

İnsanlık tarihinin en eski tiyatro ve sağlık merkezlerinden İzmir Bergama’da yerel ve ulusal tiyatro topluluklarını 9-11 Ağustos günleri izleyicilerle buluşturan Bergama Tiyatro Festivali başladı.

Her yıl daha da gelişerek 5’inci yıla ulaşan Eren Arıkan yönetimindeki festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi’nin katkıları, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleri, Fibabank ve Ateş Çelik sponsorluğunda şehrin tarihi mekânlarında düzenleniyor.

DİSİPLİNLERARASI ATÖLYE

Her yaştan katılımcıya yönelik disiplinlerarası atölye, panel ve geziler ile çoğu ücretsiz tiyatro gösterilerinden oluşan çok yönlü festival, Osmanlı esnafının çalışma alanı olan arastada Doç. Dr. Serhan Ada’nın Ticaret Odası yöneticileriyle yaptığı söyleşiyle 9 Ağustos Cuma günü başladı. Konuşmacılar Bergama’nın sesini tarihi, kültürel değerlerini ve çam fıstığından Bergama çığırtkanına coğrafi işaret almış yerel ürünlerini dünyaya duyurmak için verdikleri mücadeleyi anlatıp destek istediler. Söyleşinin ardından başlayan Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun “Doğanın Gözyaşı” oyunu hayranlıkla izlendi. Köy kadınlarından oluşan topluluk kendi yazdıkları oyunla Kozak Yaylası’nın dertlerini yerelin dili ve içtenliğiyle ifade ederek çözüm aramaya davet ettiler.

Aynı saatlerde BerKav Kültür Merkezi’nde Bergamalı tiyatrocuların çabalarıyla kurulan BerKav Oda Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Kaç Baba Kaç” oyunu sahnelendi. Festivalin ilk günü Asklepion Antik Tiyatro’da İstanbul’un en önemli tiyatro topluluklarından DasDas’ın Ahmet Sami Özbudak rejisiyle sahneye koyduğu “Cyrano” oyunuyla noktalandı. Bülent Emin Yarar (Cyrano De Bergerac) ve Mert Fırat’ın (Christian) başrollerinin paylaştığı yorumu, İzmir’den Dikili’ye Bergama civarındaki bütün tiyatroseverler de ilgiyle izledi.

TİYATRO CEVHERİ

Bergama’nın tarihi ve özel mekânları Asklepion Antik Tiyatro; ku¨ltu¨r merkezi BerKM, Odeon Pergamon, Arasta, Çınarlı Kahve, Bergama Müzesi, Kızıl Avlu, Altın Kepçe mekânlarında farklı sanatsal etkinliklerle devam eden disiplinlerarası festival Bergama’nın tiyatro cevherini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Mobilet üzerinden ulaşılabilecek ücretli etkinliklerin yanı sıra ücretsiz etkinliklerin de tüm detayları internet sitesinde ve festivalin dijital kanallarında yer alıyor.